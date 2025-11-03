ВСУ остановили продвижение РФ на севере Покровска: что происходит на фронте (видео)

Покровск и Мирноград остаются местом самых ожесточенных боев на Донбассе, однако ситуация там не безнадежная.

Силы обороны продолжают зачистку Покровска от оккупантов, сейчас – в северной части города. Это стало возможно благодаря тому, что за последние несколько дней удалось обеспечить пополнение личным составом и техникой, сообщили в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Благодаря слаженным действиям Силы обороны остановили расширение присутствия россиян в этой части города и не допустили перерезание врагом дороги, соединяющей Покровск и Родинское", – рассказали военные.

Накануне украинские защитники ликвидировали в Покровске 19 оккупантов.

"Для противодействия врагу продолжаем привлекать больше штурмовых подразделений и спецназовцев", – заверяют в ДШВ.

Відео дня

Что касается Мирнограда, то там ситуация "напряженная, но не угрожающая".

"На подступах к юго-восточным окрестностям Мирнограда зафиксирован противник. Общее количество вражеского личного состава незначительно – около 10. Продолжается работа по их ликвидации".

В ВСУ добавили, что оборона города уже пополнена дополнительными силами, и есть четкие планы противодействия врагу и стабилизации ситуации.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, 26-30% всех боевых действий на фронте сейчас происходят в Покровске, и туда же летят 50% всех запущенных КАБов. Он добавил, что в городе сейчас – от 260 до 300 российских военных.

В свою очередь боевой медик Екатерина Зарембо считает, что ситуация не настолько оптимистичная. По ее словам, в Покровске операторы дронов оказываются на передней линии и контактируют с российскими диверсантами, а в Днепропетровской области фронт все отступает.

Ранее боец 68 бригады ВСУ рассказал, что враг пробрался почти во все районы и закрепился в трех важнейших на юге.

Виталий Дейнега, бывший заместитель министра обороны Украины и основатель фонда "Вернись живым", заявил о критической ситуации вокруг Покровска. По его мнению, город практически потерян, и дальнейшее удержание позиций грозит значительными человеческими потерями. Экс-чиновник призывает немедленно отдать приказ об отводе войск, чтобы избежать катастрофических последствий.

Напомним, Россия сосредоточила более 27 тыс. военных возле Покровска, пытаясь окружить город с юга и востока.