ЗСУ зупинили просування РФ на півночі Покровська: що відбувається на фронті (відео)

Покровськ і Мирноград залишаються місцем найзапекліших боїв на Донбасі, проте ситуація там не безнадійна.

Сили оборони продовжують зачистку Покровська від окупантів, зараз — у північній частині міста. Це стало можливим завдяки тому, що за останні кілька днів вдалося забезпечити поповнення особовим складом і технікою, повідомили в 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Завдяки злагодженим діям Сили оборони зупинили розширення присутності росіян у цій частині міста та не допустили перерізання ворогом дороги, що з'єднує Покровськ і Родинське", — розповіли військові.

Напередодні українські захисники ліквідували в Покровську 19 окупантів.

"Для протидії ворогу продовжуємо залучати більше штурмових підрозділів і спецпризначенців", — запевняють у ДШВ.

Що стосується Мирнограда, то там ситуація "напружена, але не загрозлива".

"На підступах до південно-східних околиць Мирнограда зафіксовано противника. Загальна кількість ворожого особового складу незначна — близько 10. Триває робота з їхньої ліквідації".

У ЗСУ додали, що оборону міста вже поповнено додатковими силами, і є чіткі плани протидії ворогу та стабілізації ситуації.

За словами президента України Володимира Зеленського, 26-30% усіх бойових дій на фронті зараз відбуваються в Покровську, і туди ж летять 50% усіх запущених КАБів. Він додав, що в місті зараз — від 260 до 300 російських військових.

Зі свого боку бойова медикиня Катерина Зарембо вважає, що ситуація не настільки оптимістична. За її словами, у Покровську оператори дронів опиняються на передній лінії і контактують із російськими диверсантами, а в Дніпропетровській області фронт усе відступає.

Раніше боєць 68 бригади ЗСУ розповів, що ворог пробрався майже в усі райони і закріпився у трьох найважливіших на півдні.

Віталій Дейнега, колишній заступник міністра оборони України і засновник фонду "Повернись живим", заявив про критичну ситуацію навколо Покровська. На його думку, місто практично втрачено, і подальше утримання позицій загрожує значними людськими втратами. Ексчиновник закликає негайно віддати наказ про відведення військ, щоб уникнути катастрофічних наслідків.

Нагадаємо, Росія зосередила понад 27 тис. військових біля Покровська, намагаючись оточити місто з півдня і сходу.