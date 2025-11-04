ЗСУ контратакують біля Покровська та стримують наступ ЗС РФ, — ISW (карти)

Українські війська продовжують оборону та контрнаступальні дії на Покровському напрямку, де фіксується часткове просування Сил оборони. Водночас російські підрозділи намагаються посилити контроль у Покровську та сусідніх населених пунктах.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), російські війська продовжують наступ у напрямку Покровська. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 3 листопада, підтверджують просування підрозділів 5-ї мотострілецької бригади Росії в південних районах Мирнограда та у східній частині Родинського. Інші матеріали показують, що українські сили завдали удару по двох російських військових у північно-західному секторі Покровська, які, за оцінкою ISW, здійснювали інфільтрацію, однак це не вплинуло на лінію контролю.

Оцінка контролю місцевості на Покровському напрямку Фото: ISW

Українські офіцери зазначають, що російські підрозділи намагаються глибше проникнути в Покровськ, облаштовують спостережні пости та концентрують особовий склад у місті. За інформацією джерела, пов’язаного з українською розвідкою, російські війська заходять у Покровськ з району Звірове–Шевченко–Новопавлівка на південному заході та накопичуються на північно-східній і північній околицях міста. Також російська сторона створює позиції для операторів БПЛА. Міністерство оборони РФ опублікувало відео з евакуацією цивільних та перевірками документів у Покровську.

Оцінка контролю місцевості поблизу Покровська та Мирнограда Фото: ISW

При цьому українські сили продовжують проводити оборонні та контратакувальні дії. Геолокаційні дані свідчать, що ЗСУ просунулися у східному Родинському. 7-й корпус Десантно-штурмових військ повідомив, що українські підрозділи забезпечили підсилення та постачання на Покровському напрямку і перешкодили російським військам просунутися в північній частині Покровська та перерізати трасу Покровськ–Мирноград.

На східному фланзі Покровської операції, у районі Добропілля, українські сили звільнили частину територій, на які раніше просунулися російські війська. За останні тижні ЗСУ стабільно звужували російське проникнення. 2 листопада російський мілблогер повідомив, що українські сили звільнили Нове Шахове. Раніше Генеральний штаб України заявив про звільнення Кучерового Яру та Золотого Колодязя. 31 жовтня український військовий спостерігач Костянтин Машовець підтвердив звільнення Дорожнього. Також зафіксовані бої та контратаки України в районі Маяка та Заповідного.

Оцінка контролю місцевості в тактичному районі Добропілля Фото: ISW

За оцінкою ISW, український тиск на Добропільському напрямку впливає на здатність Росії продовжувати наступ на Покровськ, оскільки російським силам доводиться розподіляти ресурси. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 3 листопада зазначив, що дії ЗСУ на цьому фланзі ускладнюють російській армії можливість формування оточення в районі Покровська.

Основним наступальним угрупованням Росії на цьому напрямку виступає 2-га загальновійськова армія Центрального військового округу, тоді як 51-ша армія, яка атакує зі сходу та півночі, зіткнулася з обмеженням своїх можливостей через дії України на Добропільському виступі. Для продовження наступу РФ була змушена залучити підрозділи морської піхоти.

Нагадаємо, що ГУР МОУ оприлюднило відео спецоперації у районі Покровська, де бійці "спецпідрозділу Тимура" знищили російський прапор на міській стелі, прорвали коридор і покращили логістику для підрозділів Сил оборони.

Також Фокус писав, що Покровськ і Мирноград лишаються осередками інтенсивних боїв, але ситуація контрольована: Сили оборони просуваються в північній частині Покровська, отримавши підкріплення та не дозволивши росіянам перерізати дорогу до Родинського.