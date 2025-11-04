ГУР у Покровську: розвідка показала, як пробила наземний коридор у важливому районі (відео)

Головне управління розвідки Міністерства оборони України показало відео спецоперації в одному з важливих районів Покровська. На перших кадрах — стела неподалік від міста, на якій росіяни вивісили свій прапор, згодом знищений бійцями Сил оборони.

Бої у Покровську веде "Спецпідрозділ Тимура", повідомила пресслужба відомства в Telegram-каналі. Пояснюється, що вдалось пробити коридор та покращити логістику в одному з районів Покровська. Бійці висадились та з боями дістались у потрібну точку, де зустрілось з іншими загоном спецпризначенців, доповіло ГУР МОУ.

На відео спецоперації показали момент висадки з вертольота близько десятка спецпризначенців. Після цього з'явились кадри ударів по схованках диверсантів ЗС РФ. Серед іншого, їх вистежували та підривали за допомогою дронів. ГУР проінформувало, що, окрім "спецпідрозділу Тимура", діють інші загони: їхні назви поки приховують з міркувань безпеки. Також уточнюється, що працюють й інші частини Сил оборони України.

Відео дня

"Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР", — ідеться у дописі пресслужби розвідки.

Бої в Покровську — деталі появи ГУР

Зазначимо, про бої у Покровську за участі ГУР стало відомо 1 листопада. Спершу у мережі з'явився скриншот, як з'ясувалось, сьогоднішнього відео з моментом приземлення вертольота та висадкою десанту. Пізніше опублікували фото з головою ГУР Кирилом Будановим у точці неподалік лінії фронту. Вказувалось, що, ймовірно, Буданов особисто керує спецоперацією у Покровську. Майор Збройних сил України й політолог Андрій Ткачук у своєму Telegram-каналі "Голос майора" зауважив збіг: коли опублікували інформацію про Буданова, його не було на зустрічі президента України Володимира Зеленського.

Фокус писав про ситуацію у Покровську станом на 3 листопада. Військовослужбовець з позивним "Гусь" з 68-ї бригади 9 армійського корпусу розповів, що малі диверсійні групи ЗС РФ з'явились майже в усіх районах міста. Крім того, ворог закріпився у районах Сонячному, Лазурному, Шахтарському. Аналітики проєкту DeepState показали зміни на лінії фронту у Покровську: росіяни просунулись на південному заході на відстань близько 1-3 км.

Тим часом комбат підрозділу БпЛА "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади Вʼячеслав "Лютий" додав, що росіяни у Покровську поширюють хаос всупереч планам українського командування відновити чітку лінію розмежування.

Нагадуємо, 3 листопада українська військова пояснила, чому, на її думку, армія РФ здобуває перевагу на полі бою.