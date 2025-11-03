Чому втрачається Покровськ і гіршає на Дніпропетровщині: "відстаємо від РФ", — військова

Засоби ураження Збройних сил Російської Федерації створили "сіру зону" на відстані не 1-3 км, а 20 км від лінії бойового зіткнення, написала військова. Через це у Покровську оператори дронів опиняються на передній лінії та контактують російськими диверсантами, а у Дніпропетровській області фронт все відступає.

Українська армія на сьогодні програє російській, написала бойова медикиня Катерина Зарембо на сторінці Facebook. Військова описала ситуацію на лінії фронту і пояснила, що зброя ЗС РФ без проблем дістає на відстані 20 км і б'є по цивільних авто, які просто їдуть трасою, наприклад, на Ізюм. Тим часом бійці ЗСУ, які воюють на Покровському та Олександрівському напрямку мають проблеми з кількістю та якістю зброї, ідеться у дописі.

Зарембо найперше згадала про кілзону, появу якої на лінії фронту проаналізували на проєкті Texty. У цій зоні, шириною до 10 км, перемішані позиції ЗСУ та ЗС РФ. Від такої ситуації потерпають, наприклад, оператори дронів, які працюють у Покровську. Раніше вважалось, що у них попереду позиції піхоти. А тепер вони потрапляють не лише під ворожі обстріли, а й відбиваються від російських диверсантів.

Наступне питання, яке зачепила військова, — це так звана "сіра зона". Згідно з однією версією, це територія, на якій не визначено, хто її контролює: на карті аналітиків DeepState — смуга біля лінії бойового зіткнення, яка тягнеться від 800 м до 3 км. Авторка допису пропонує ще одне визначення: зона досяжності ударів артилерії, КАБів, дронів — це "щупальці війни". Щоб зрозуміти розміри цих "щупальців", слід відкласти від лінії боїв 20 км, адже на таку відстань можуть дістатись ворожі безпілотники. Якщо таке зробити, то можна сильно здивуватись, ідеться у дописі.

Далі Катерина пояснила, що росіяни у високому темпі нарощують можливості своєї зброї. Зокрема, КАБи летять все далі й дістають вже до Полтавської області. Разом з тим іде просування ЗС РФ на відтинках фронту, про які не часто згадують у медіа. Наприклад, складно у Дніпропетровській області. У липні екіпаж медиків працював на позиціях, які сьогодні в окупації (Вербове-Вишневе-Першотравневе), найближче село Покровське повністю без людей та розбите (20 км до лінії боїв), а місто, з якого можна під'їжджати для роботи, — ледь не Павлоград (70 км).

"Спостерігаю я таке: станом на зараз ми програємо. Абсолютно точно — технологічно. Ну, називаймо це менш травматичним словом "відстаємо". Але самозаспокоєння не допоможе", — написала Зарембо.

Військова також висловилася щодо того, як покращити ситуацію. З її слів, ЗСУ слід розвивати технологічну перевагу над ЗС РФ. При цьому важлива і кількість, і якість нових засобів ураження. Також зауважується, що важлива і кількість людей, але у даному контексті має значення, щоб вони мали зброю, підсумувала вона.

Бої у Покровську — деталі

Зазначимо, Фокус писав про ситуацію у Покровську та про появу російських підрозділів на вулицях міста. Боєць 68 бригади ЗСУ розповів, що ворог пробрався майже в усі райони й закріпився у трьох найважливіших на півдні. Тим часом аналітики DeepState оновили дані на карті та показали просування росіян на відстань до 3 км у бік села Гришино.

Нагадуємо, військовий експерт заявив, що плани ЗС РФ у Покровську схожі на наступ на Маріуполь, а бої ведуться за новою тактикою.