Буданов особисто керує операцією ГУР у Покровську: у мережі опублікували доказ (фото, відео)

Майор Збройних сил України й політолог Андрій Ткачук оприлюднив фотопідтвердження того, що керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов особисто супроводжує свої підрозділи в районі Покровська. У мережі звернули увагу на те, що він не з'явився на нараді у президента Володимира Зеленського.

"Буданов зі своїм спецназом був помічений на шляху до Покровська. Зразу стало зрозуміло, що будуть якісь особливі заходи", — зауважив офіцер у своєму Telegram-каналі "Голос Майора" 1 листопада, опублікувавши фото з генералом.

Фото Кирила Буданова в районі Покровська Фото: Соцмережі

У Telegram-каналі "Труха" передали, що їхні джерела підтверджують: Буданов дійсно перебуває у Покровську.

Окрім того, автори контенту звернули увагу на те, що керівник ГУР був відсутній на нараді у президента 31 жовтня, хоча там з'явилися голови інших спецслужб, зокрема Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки.

Пізно ввечері 31 жовтня кореспондент The Economist Олівер Керролл опублікував відео, на яку видно десант гелікоптерів у районах, про контролю над якими заявляють у РФ. Він зазначив, що українська розвідка "проводить сміливий контрнаступ поблизу Покровська" задля відновлення ключових логістичних ліній.

Джерела "РБК-Україна" в Силах оборони підтвердили інформацію про проведення розвідкою контратаки та справжність відео, яке поширив Керролл у соцмережах.

Нагадаємо, у "Суспільному" з посиланням на джерела у Силах оборони повідомили, що 31 жовтня спецпідрозділи ГУР почали складну десантну операцію у Покровську. Райони, куди увійшли розвідники, вважаються стратегічно важливими для логістики. До операції були залучені кілька гелікоптерів, нею особисто керує генерал Кирило Буданов.

Reuters з посиланням на кілька українських військових джерел передали, що Україна бореться за стабілізацію ситуації в стратегічно важливому місті. За даними ЗМІ, ще кілька днів тому спецпризначенці висадилися у Покровську, використавши Black Hawk.