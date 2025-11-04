"Покровск — это ворота в Донецк": почему ВС РФ отчаянно пытаются взять город, — СМИ

Российские войска активизировали попытки взять под контроль Покровск — город в Донецкой области, который стал символом сопротивления Украины и одновременно стратегической целью Москвы. Более года бои идут за этот транспортный узел, который открывает путь к ключевым районам Донбасса и может определить будущее контроля над регионом.

Как сообщает The Independent, в понедельник Минобороны России заявило о постепенном продвижении своих подразделений в районе Покровска. По оценкам, в непосредственной близости к городу сосредоточено около 100 тысяч российских военнослужащих. Украинские силы активно обороняют город, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркивает необходимость максимальной концентрации ресурсов для сдерживания наступления.

В частности, Покровск имеет исключительное стратегическое значение из-за расположения на важных транспортных маршрутах и близости к промышленным объектам. Город является важным автомобильным и железнодорожным узлом, который обеспечивает связь между подконтрольными Украине районами Донбасса. В окрестностях расположена единственная в стране шахта по добыче коксующегося угля — ресурса, ранее питавшего мощную сталелитейную промышленность. Сейчас работа шахты приостановлена, а большинство жителей Покровска, включая детей, эвакуированы из-за постоянных обстрелов.

Для России захват Покровска — это не просто вопрос территории, а ключевой шаг в реализации политических и военных амбиций в Донбассе. Кремль называет город "воротами в Донецк" и стремится использовать его как плацдарм для дальнейшего продвижения на север, к Краматорску и Славянску, которые остаются под контролем Украины. В случае успеха Москва получает не только оперативное преимущество, но и символическую победу, которая может повысить легитимность незаконно провозглашенного включения Донбасса в состав России на внутреннем политическом уровне.

Западные аналитики, в частности Роб Ли из Американского института исследований внешней политики, отмечают, что контроль над Покровском дал бы России ощутимое тактическое преимущество, особенно в конце года, когда Москва стремится закрепить свои успехи. В то же время даже после взятия города России придется прилагать значительные усилия, чтобы захватить другие ключевые объекты в Донецкой области и прорвать украинскую оборону в Краматорске и Славянске.

Российское наступление ведется не фронтально, как в Бахмуте, а по схеме "клещевого" обходного движения: небольшие подразделения и беспилотники атакуют украинские линии снабжения, нарушая логистику и создавая хаос в тылу. Такой метод позволяет Москве минимизировать собственные потери, хотя значительные бои продолжаются уже более года. Вторжение украинских войск в Курскую область в прошлом году также замедлило темпы российского наступления, заставляя пересматривать планы по взятию Покровска.

Хотя ожесточенные бои на подступах к Покровску продолжаются, украинские войска укрепляют оборону и удерживают ключевые рубежи. Как сообщают аналитики, российские подразделения постепенно продвигаются, но контроль над большей частью города остается неопределенным, а независимая проверка сообщений затруднена из-за ограниченного доступа к зоне боевых действий.

Напомним, что, по информации ISW, украинские войска продолжают оборону и контрнаступательные действия на Покровском направлении. В то же время российские подразделения пытаются усилить контроль в Покровске и соседних населенных пунктах.

Ранее командир батальона беспилотников "Шершни Довбуша" Вячеслав "Лютый" рассказывал, что ликвидировать российские ДРГ в Покровске чрезвычайно сложно, потому что противник действует хаотично, и Силы обороны пока не контролируют ситуацию.