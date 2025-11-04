"Покровськ — це ворота до Донецька": чому ЗС РФ відчайдушно намагаються взяти місто, — ЗМІ

Російські війська активізували спроби взяти під контроль Покровськ – місто в Донецькій області, яке стало символом опору України та водночас стратегічною ціллю Москви. Понад рік бої точаться за цей транспортний вузол, який відкриває шлях до ключових районів Донбасу та може визначити майбутнє контролю над регіоном.

Як повідомляє The Independent, у понеділок Міноборони Росії заявило про поступове просування своїх підрозділів у районі Покровська. За оцінками, у безпосередній близькості до міста зосереджено близько 100 тисяч російських військовослужбовців. Українські сили активно обороняють місто, а головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголошує на необхідності максимальної концентрації ресурсів для стримування наступу.

Зокрема, Покровськ має виняткове стратегічне значення через розташування на важливих транспортних маршрутах та близькість до промислових об’єктів. Місто є важливим автомобільним і залізничним вузлом, який забезпечує зв’язок між підконтрольними Україні районами Донбасу. На околицях розташована єдина в країні шахта з видобутку коксівного вугілля – ресурсу, що раніше живив потужну сталеливарну промисловість. Зараз робота шахти призупинена, а більшість мешканців Покровська, включно з дітьми, евакуйовані через постійні обстріли.

Відео дня

Для Росії захоплення Покровська – це не просто питання території, а ключовий крок у реалізації політичних і військових амбіцій у Донбасі. Кремль називає місто "воротами до Донецька" і прагне використати його як плацдарм для подальшого просування на північ, до Краматорська та Слов’янська, які залишаються під контролем України. У разі успіху Москва отримує не лише оперативну перевагу, а й символічну перемогу, яка може підвищити легітимність незаконно проголошеного включення Донбасу до складу Росії на внутрішньому політичному рівні.

Західні аналітики, зокрема Роб Лі з Американського інституту досліджень зовнішньої політики, зазначають, що контроль над Покровськом дав би Росії відчутну тактичну перевагу, особливо у кінці року, коли Москва прагне закріпити свої успіхи. Водночас навіть після взяття міста Росії доведеться докладати значних зусиль, щоб захопити інші ключові об’єкти у Донецькій області та прорвати українську оборону в Краматорську і Слов’янську.

Російський наступ ведеться не фронтально, як у Бахмуті, а за схемою "кліщового" обхідного руху: невеликі підрозділи та безпілотники атакують українські лінії постачання, порушуючи логістику та створюючи хаос у тилу. Такий метод дозволяє Москві мінімізувати власні втрати, хоча значні бої тривають вже понад рік. Вторгнення українських військ до Курської області минулого року також уповільнило темпи російського наступу, змушуючи переглядати плани щодо взяття Покровська.

Хоч запеклі бої на підступах до Покровська тривають, українські війська зміцнюють оборону та утримують ключові рубежі. Як повідомляють аналітики, російські підрозділи поступово просуваються, але контроль над більшою частиною міста залишається невизначеним, а незалежна перевірка повідомлень ускладнена через обмежений доступ до зони бойових дій.

Нагадаємо, що, за інформацією ISW, українські війська продовжують оборону та контрнаступальні дії на Покровському напрямку. Водночас російські підрозділи намагаються посилити контроль у Покровську та сусідніх населених пунктах.

Раніше командир батальйону безпілотників "Шершні Довбуша" В’ячеслав "Лютий" розповідав, що ліквідувати російські ДРГ у Покровську надзвичайно складно, бо противник діє хаотично, і Сили оборони поки не контролюють ситуацію.