ЗС РФ не полишають спроб захопити Покровськ: журналіст BILD пояснив, навіщо їм місто

Російські війська продовжують намагатися захопити Покровськ, який має для них важливе значення як у тактичному, так і в символічному плані. Попри те, що логістична цінність міста для України наразі зменшилася, його втрата стане відчутним ударом.

Як розповів у коментарі 24 Каналу журналіст та аналітик видання BILD Юліан Рьопке, Покровськ уже не виконує функції важливого логістичного вузла, оскільки основні дороги та залізничні підходи перекриті. Проте для України місто залишається символічно значущим, і його втрата буде болючою.

Водночас для російської армії стратегічна цінність Покровська може виявитися суттєво більшою. За словами Рьопке, окупанти зможуть використовувати місцеву інфраструктуру навіть у зруйнованому стані. Йдеться про можливість ховатися у підвалах та погребах, розміщувати операторів безпілотних літальних апаратів, а також зберігати певні логістичні вигоди.

Відео дня

Аналітик пояснив, що російські машини матимуть змогу під’їжджати до міської межі з боку сходу. Після цього усе необхідне можна буде переносити далі — пішки або вночі. Це дозволить ворогу залишатися менш помітним і продовжувати наступальні дії, використовуючи міську забудову як укриття.

"Там вони зможуть ховатися у підвалах та погребах, розміщувати своїх операторів безпілотників або навіть покращити логістику. Їхні машини зможуть під’їжджати до міської лінії зі східного боку. А далі все переносити на західну сторону пішки або у темноті", – пояснив аналітик.

Раніше видання The Independent писало, що Росія посилила спроби захопити Покровськ, оскільки місто має ключове транспортне значення і відкриває шлях до подальшого наступу на Краматорськ і Слов’янськ. Покровськ з’єднує підконтрольні Україні райони Донбасу та є важливою ланкою у забезпеченні оборони на цьому напрямку. Саме тому його втрата може ускладнити логістику ЗСУ та створити для росіян більш вигідні позиції для просування вглиб області.

Водночас для Кремля це місто має і сильний символічний вимір. Москва прагне представити можливе захоплення Покровська як доказ "успіху" своєї кампанії на Донбасі і як підтвердження претензій на контроль над регіоном. Саме через поєднання стратегічного та символічного значення Покровськ залишається однією з головних цілей російського наступу.

Також Фокус писав, що, на думку нардепки Мар'яни Безуглої, уже понад 80% Покровська під росіянами, і Україна втратить це місто разом з Мирноградом.

Та все ж, за даними ISW, попри спроби росіян посилити контроль у місті, українські війська продовжують оборону та контрнаступальні дії на Покровському напрямку.