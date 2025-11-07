У Покровську воюють за висоти, щоб розблокувати частини ЗСУ: як втрачається місто, — The Economist

Російські військові мають домінування у повітрі та кидають в атаки подекуди у 10 разів більше солдатів, ніж можуть їм протиставити Збройні сили України, написало західне видання. Є загроза, що противник закріпиться на височині, і тоді будуть втрачені українські підрозділи в Покровську і також у Мирнограді.

60% Покровська перебуває під контролем ЗС РФ, ідеться у статті The Economist. Медіа написало, що оборона міста "наближається до завершення". Згідно з даними журналістів, на сьогодні українці ведуть боротьбу, щоб розблокувати частини, які не можуть вибратись з "кишені". Також зауважується, що втрата населеного пункту є "значним ударом", після якого ЗС РФ зможуть просунутись далі на фронті. Щоб покращити ситуацію, у Покровськ прибув спецпідрозділ ГУР Міноборони на двох вертольотах. Росіяни публікували фейкові відео про знищення спецпризначенців, але вертольоти повернулись, хоч невідомо "наскільки операція досягла своїх цілей".

Медіа поспілкувалось з бійцем з позивним Michael підрозділу безпілотників "Тайфун", який воює у Покровську, та з неназваним топофіцером розвідки України. Журналісти нагадали, що росіяни намагаються зайти в Родинське — населений пункт на північ від міста. Одного разу їх вже звідти вибили, але атаки продовжуються. Мета ворога — зайняти висоти, що контролювати місцевість. Зі слів співрозмовників The Economist, у Покровську можуть втрати "кілька підрозділів", а бійці у Мирнограді перебувають в оточенні.

"Баланс залежить не стільки від горизонтальної географії, скільки від вертикального домінування. Україна бореться за повернення ключових висот, щоб деблокувати підрозділи, оточені ворогом південніше", — пояснив розвідник.

Бої у Покровську - топографічна карта Покровсьо-Мирноградської агломерації Фото: topographic-map.com

Пілот БпЛА зауважив, що 60% Покровська контролюються росіянами, а решта перебувають у "сірій зоні". З його слів, перевага сил ЗС РФ над українцями — у співвідношенні "один-шість, один-вісім, один-десять, вони продовжують кидати в нього тіла". Крім того, ворог має перевагу у повітрі і застосовує дві особливі тактики. По-перше, БпЛА російського підрозділу "Рубікон" не запускаються відразу в ціль, а ширяють у небі, вишукуючи, по чому краще вдарити, По-друге, ворожі безпілотники мають більшу дальність.

"З більшою кількістю безпілотників великої дальності охоплення Росії на кілька кілометрів глибше. Це означає, що вони можуть майже безкарно полювати на українських операторів безпілотників", — написало медіа.

The Economist підсумувало, що Росія, схоже, знайшла "жахливу формулу" просування на фронті в Україні, але це просування дається ціною величезних втрат живої сили. З іншого боку, медіа говорить про прорахунки українського керівництва, якому "не вдалося розпочати будівництво нових підземних укріплень".

"Покровськ — це не кінець історії, а має бути тривожним дзвінком. Настав час для всіх — [в Україні ]та на Заході — припинити возитися навколо", — наголосив топофіцер розвідки у розмові з західним виданням.

Бої у Покровську — деталі

На карті аналітиків DeepState у населеному пункті є лише чотири невеликих ділянки, зафарбовані червоним, а решта залиті сірим: змін не було з 4 листопада. Відстань між краями сірих "клешнів", які охоплюють Покровсько-Мирноградську агломерацію, становить 3 км.

Бої у Покровську - карта бойових дій та сірої зони станом на 5 листопада Фото: DeepState

Зазначимо, воєнний оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке 5 листопада стверджував, що ЗС РФ контролюють 80% Покровська. На карті бойових дій, створеній Рьопке, ділянки, контрольовані ЗСУ, зберігались у північних районах.

Тим часом Генштаб ЗС 5 листопада заявив, що у Покровську немає оточення, а Сили оборони втримують логістику для підрозділів, які тримають позиції.

