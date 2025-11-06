ЗС РФ "стрімко обходять" оборону та можуть піти на Запоріжжя: як це вдалось, — "Осман" (карта)

Збройні сили Російської Федерації продовжують просуватись у Дніпропетровській області, поки вся увага прикута до наступу на Покровськ, попередив український військовий. Росіяни прямують у бік Запоріжжя по правому (східному) флангу.

Завдяки просуванню у Дніпропетровській області росіяни без проблем проминають лінію оборони на півдні, ідеться у дописі бійця 24 ОШБр "Айдар" ЗСУ Станіслава Бунятова з позивним "Осман". У Telegram-каналі "Говорять снайпер" боєць опублікував інфографіку, на якій показав темпи просування противника у Дніпропетровській області. На карті справді помітно, як витягується "червона" зона позаду позицій у Гуляйполі Запорізької області.

Попередження Бунятова з'явилося вдень 6 листопада. Військовий лаконічно пояснив, що є загроза на іншому відтинку фронту, поки росіяни діють у Покровську. За його оцінками, ЗС РФ "стрімко рухається по правому флангу в напрямку Запоріжжя". При цьому ворог опиняється позаду фортифікацій на південному відтинку фронту: обходить їх з тилу.

"Поки наша увага на Покровську (Донецька область), ворог стрімко рухається по правому флангу в напрямку Запоріжжя, обходячи через Дніпропетровську область усю лінію оборони на півдні", — написав Бунятов.

Боєць показав карту фронту, на якій позначено просування ЗС РФ.

Перший кадр — лінія боїв на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, орієнтовно 21 жовтня. Позиції росіян — на рівні Калинівського та Новогригорівки.

Загроза для Запоріжжя - карта боїв станом на 21 жовтня Фото: DeepState

Останній кадр — ситуація станом на 4-5 листопада. Бачимо червоні смуги, які простягнусь до Єгорівки та Вишневого у Дніпропетровській області, окупована Павлівка. Також є сіра зона, яка тягнеться південніше через Першотравневе та Солодке, Новоуспенівське. При цьому Гуляйполе та фортифікації, які там, ймовірно, встановили, росіяни обходять по широкій дузі: відстань від північного "клина" до міста — близько 18 км. Крім того, карта показує, що протягом двох тижнів (з 21 жовтня по 5 листопада) ворог просунувся на більш як 10 км.

Загроза для Запоріжжя - карта боїв станом на 5 листопада Фото: DeepState

Загроза для Запоріжжя — деталі

Фокус писав про просування ЗС РФ у Дніпропетровській області та про загрозу для Запоріжжя. 9 жовтня OSINT-аналітик з ніком Clement Molin опублікував власну карту бойових дій та позначив, який подальший напрямок наступу можуть обрати росіяни. Серед ризиків, які він помітив, — ймовірність того, що ворог справді вирішить рухатись вглиб Запорізької області, обійшовши лінію оборони в районі Гуляйполя.

Загроза для Запоріжжя - карта OSINTера станом на 9 жовтня Фото: Clement Molin / X

Згідно зі звітом Генштабу ЗСУ, опублікованому зранку 6 листопада, повідомили про 31 атаку ЗС РФ на Олександрівському напрямку: саме на цю ділянку звернув увагу "Осман". Напрямок — на третьому місці за інтенсивністю штурмів. На першому — Покровський напрямок, на якому нарахували 100 атак протягом минулої доби. Під Гуляйпіллям — 13 штурмів, під Оріховим — три, ідеться у звіті українського командування.

Тим часом під Покровськом тривають бойові дії й Сили оборони стримують прохід 1-3 км, яким відбувається логістика на Мирноград, розповіло французьке медіа Le Monde. Зауважується, що після втрати агломерації може статись "ефект доміно" через ослаблення оборони. 5 листопада оглядач німецького видання Bild заявив, що 80% Покровська начебто перебувають під контролем ЗС РФ.

Нагадуємо, 6 листопада нардепка Мар'яна Безугла звернула увагу на кілзону у Дніпропетровській області, яка досі без захисту від російських дронів.