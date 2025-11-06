Росія готує новий прорив: Безугла показала "голу" зону оборони у Дніпропетровській області

Позафракційна народна депутатка Мар’яна Безугла підтвердила, що поки увага зосереджена на захисті Покровська, ЗС РФ вирішили прорватись у Дніпропетровській області. Вона наголосила, що регіон не підготовлений для оборони й позбавлений керівництва.

"Аналітики DeepState: РФ проривається в напрямку Запоріжжя, обходячи всю лінію оборони півдня через Дніпропетровську область, поки ЗСУ відволіклися на Покровськ. Коментую, що так і є", — зазначила парламентарка у своєму Telegram-каналі 6 листопада.

Вона повідомила, що у Дніпропетровській області "нічого не підготували" на випадок спроби прориву на південь. Окрім того, колишнього очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака призначили головою Одеської ОВА. Зі слів Безуглої, чиновник "чинив спротив здоровому глузду".

"Щоб сховати? Чий задум, як пояснити?" — написала вона.

Нардепка підкреслила, що тепер у Дніпропетровській ОВА "взагалі нікому приймати рішення". Вона заявила, що цей "додатковий параліч" доєднується до "безладу у військових" та маніпуляцій головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Фото моє, минулого тижня: "кілл-зона" на Дніпропетровщині без сіток, фортифікацій і підрозділів", — додала Безугла.

На момент публікації матеріалу Сергій Лисак, Дніпропетровська ОВА та сам головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не коментували звинувачення Безуглої.

Фото "кілл-зони" без фортифікацій Фото: Мар'яна Безугла / Telegram

Нагадаємо, бойова медикиня Катерина Зарембо 3 листопада інформувала, що ситуація у Дніпропетровській області складна. З її слів, про цей новий фронт мало говорять, але наступ ЗС РФ там "іде повним ходом".

