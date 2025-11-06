Россия готовит новый прорыв: Безуглая показала "голую" зону обороны в Днепропетровской области

Внефракционный народный депутат Марьяна Безуглая подтвердила, что пока внимание сосредоточено на защите Покровска, ВС РФ решили прорваться в Днепропетровской области. Она отметила, что регион не подготовлен для обороны и лишен руководства.

"Аналитики DeepState: РФ прорывается в направлении Запорожья, обходя всю линию обороны юга через Днепропетровскую область, пока ВСУ отвлеклись на Покровск. Комментирую, что так и есть", — отметила парламентарий в своем Telegram-канале 6 ноября.

Она сообщила, что в Днепропетровской области "ничего не подготовили" на случай попытки прорыва на юг. Кроме того, бывшего главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака назначили главой Одесской ОВА. По словам Безуглой, чиновник "сопротивлялся здравому смыслу".

"Чтобы спрятать? Чей замысел, как объяснить?" — написала она.

Нардеп подчеркнула, что теперь в Днепропетровской ОВА "вообще некому принимать решения". Она заявила, что этот "дополнительный паралич" присоединяется к "беспорядку в военных" и манипуляциям главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Фото мое, на прошлой неделе: "килл-зона" на Днепропетровщине без сеток, фортификаций и подразделений", — добавила Безуглая.

На момент публикации материала Сергей Лысак, Днепропетровская ОВА и сам главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не комментировали обвинения Безуглой.

Фото "килл-зоны" без фортификаций Фото: Марьяна Безуглая / Telegram

Напомним, боевой медик Екатерина Зарембо 3 ноября информировала, что ситуация в Днепропетровской области сложная. По ее словам, об этом новом фронте мало говорят, но наступление ВС РФ там "идет полным ходом".

Россия заявила, что Запад якобы готовится ее обвинить в аварии на Запорожской АЭС. В ЦПД при СНБО подчеркнули, что это — опасный сигнал.