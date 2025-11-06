Покровськ протримається "лічені дні": чому після втрати міста можливий "ефект доміно", — Le Monde

Збройні сили Російської Федерації кілька місяців пробирались у Покровськ, а восени 2025 року у місто проникли піхотні підрозділи і є загроза, що населений пункт впаде протягом кількох днів, написало французьке медіа. Збройні сили України втримують трикілометровий перешийок для логістики, але відчувають брак людей та ресурсів.

Окупація Покровська стане першим визначним здобутком російської армії з лютого 2024 року, коли Україна втратила Авдіївку, ідеться у статті Le Monde. У Покровсько-Мирноградській агломерації колись жило 100 тисяч людей і вона була логістично-транспортним вузлом Донбасу. Якщо ЗСУ відійдуть з-під Покровська, то росіяни отримають плацдарм з бетонними укріпленнями для атаки на Дніпропетровську область.

Медіа зауважило, що попри місяці обстрілів у Покровську вціліло багато будинків і його можна було б тривалий час обороняти. Зі слів українського офіцера, ім'я якого не вказується, у місто тривалий час не надходила достатня кількість запасів: інколи вони не надходили протягом кількох днів. Крім того, він говорив про "помилки командування". На думку військового, ЗСУ незабаром доведеться відійти з міста.

"Для нього падіння міста — це питання "днів, можливо, максимум два тижні", — навело Le Monde слова офіцера.

Бої за Покровськ - ситуація станом на 4 листопада, карта DeepState Фото: DeepState

Співрозмовник журналістів заявив, що підрозділи Сил оборони втримують будівлі на півночі Покровська, і в той район не заходив ще жодний росіянин. При ццьому ворожих солдатів, за його оцінками, утричі більше, ніж українців. Невеликі групи пробираються містом і ховаються відразу, як чують безпілотники. Після цього їх знешкоджують, але за ними приходять все нові й нові піхотинці та оператори БпЛА.

"Я б сказав, що їх у районі втричі більше, ніж нас. Їх ресурси здаються невичерпними", — сказав він.

На думку ексзаступника глави Міноборони Віталія Дейнеки, якого цитує Le Monde, якщо не буде наказу про відступ, може загинути багато українських бійців. Водночас втрата Покровська і Мирнограда загрожує "ефектом доміно", коли в обороні з'явиться "діра", а росіяни закріпляться у фортифікаціях, які раніше належали українцям, заявив колишній топпосадовець. Крім того, Le Monde нагадало про частину Донбасу, розташовану північніше: на думку авторів статті, якщо впаде Покровськ, з'явиться загроза і для цього регіону.

Бої за Покровськ — ситуація станом на 6 листопада

Зазначимо, напередодні, 5 листопада, з'явилась заява Генштабу ЗСУ щодо ситуації у Покровську. Командування повідомило, що на даному відтинку фронту немає оточення українських підрозділів.

Тим часом про бої у Покровську розповів заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010), генерал-лейтенант, Ігор Романенко. Воєнний експерт погодився, що оточення поки немає, але логістичні шляхи Сил оборони перебувають під вогневим контролем противника. Крім того, він пояснив, чим закінчилась спецоперація ГУР МОУ у Покровську. З його слів, спецпризначенці пробили коридор на заході міста та втримували позиції, поки туди не підійшли інші підрозділи.

Нагадуємо, 5 листопада з'явилась оцінка німецького видання Bild щодо подій у Покровську: журналісти розповіли про загрозливу ситуацію для бійців, які перебувають біля Мирнограда.