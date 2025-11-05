"Вогневе охоплення" Покровська: чим закінчилась операція ГУР між "клинами" ЗС РФ, — генерал (відео)

Російська Федерація розгорнула пропагандистську кампанію, щоб переконати українців у поганій ситуації в Покровську, впевнений воєнний експерт. Місто дійсно перебуває у "сірій" зоні та у "вогневому мішку". При цьому у населений пункт відправили спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України, якому вдалось виконати завдання командування щодо логістики.

У Покровську є напівоточення, але повного охоплення території немає, сказав заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010), генерал-лейтенант, Ігор Романенко в ефірі телеканалу "Новини.Live". Щоб не дати росіянам замкнути "кільце", у зоні бойових дій працюють бійці ГУР, а також Національної гвардії та інших частин Сил оборони. Ворога намагаються спинити на захід від Покровська, а також біля Родинського. Українське командування намагається зробити все, щоб оточення не сталось, пояснив генерал.

Бої у Покровську - коментар Романенка див. з 2:00

Романенко наголосив, що фізичного оточення Покровська немає, натомість місто повністю у "сірій" зоні і перебуває під вогневим контролем ЗС РФ. На карті бойових дій видно "вклинення" на півночі та півдні, в простір між ними прострілюється дронами, артилерією.

Відео дня

"Російські підрозділи йдуть на зустріч один одному, щоб замкнути, перерізати логістичні шляхи й таким чином виконати те, про що вже давно говорить їх пропаганда". — пролунало в ефірі.

На заході та північному заході Покровська висадився спецпідрозділ ГУР з метою втримати транспортний вузол, який з півдня атакували російські підрозділи, уточнив експерт. Романенко озвучив результат роботи спецпризначенців: вони втримали позиції та тим часом підійшли інші частини Сил оборони, які захищатимуть логістику.

"Високопрофесійний, підготовлений невеликий загін пробив коридор, тоді підійшли ще додаткові наші сили й покращили ситуацію на дорогах, якими проводиться логістичне забезпечення. Буде перерізана логістика, довго всередині не протримаються, це ризиковано", — підсумував він.

Бої в Покровську - ситуація станом на 30 жовтня Фото: DeepState

Бої в Покровську — деталі

Зазначимо, 4 листопада пресслужба ГУР опублікував кадри спецоперації, яку провели у Покровську. На короткому відео показали висадку та перші сутички на західних околицях міста поруч з трасою. У кадр потрапили моменти ударів по схованках противника, влучання дронів. Командування заявило, що вдалось пробити логістичний коридор, якому загрожували росіяни.

Тим часом 5 листопада німецьке видання Bild поспілкувалось з топофіцером ЗСУ, який дав оцінку ситуації в Покровську. З його слів, ситуація складна і підрозділам у Мирнограді дуже важко вийти з місцевості, яка повністю прострілюється дронами ЗС РФ.

Нагадуємо, вдень 5 листопада Генштаб ЗСУ розповів про бої в Покровську і про те, чи вдалось росіянам заблокувати ключове місто на Донбасі.