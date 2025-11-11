4-7 піхотинців на кілометр фронту: ЗСУ втрачають Покровськ через нестачу людей, — FT

У ЗМІ пояснили, що окупанти скористались можливістю просочитись у Покровськ, коли Україна вимушено перекинула з цього району частину бійців, які "гасять пожежі" на передовій. Експерт Конрад Музика розповів, що деякі ділянки фронту фактично охороняються лише безпілотниками, бо Сухопутні війська скорочуються.

"Усього цього можна було б уникнути, якби у нас було більше людей і сотні, якщо не тисячі, балістичних ракет… Для звільнення міста такого розміру, ймовірно, знадобилася б величезна кількість людей, а я просто не думаю, що зараз їх є", — наголосив український військовий, який воює в цьому районі, Артем Карякін у коментарі Financial Times.

У виданні підкреслили, що нездатність запобігти "повзучій російській інфільтрації" у Покровськ підкреслила дисбаланс у живій силі. Росія має більше населення, з якого може черпати ресурси попри втрати і поповнювати своє військо добровольцями, приваблюючи громадян фінансовими стимулами.

Українська волонтерка Марія Берлінська розповіла, що у жовтні на одному кілометрі передової в середньому тримали оборону лише 4-7 піхотинців. Водночас, за даними прокуратури, за цей місяць було порушено майже 20 тисяч справ про СЗЧ або дезертирство. Це — найвищий місячний показник за 2025 рік.

Неназваний військовий чиновник розповів, що значна кількість новобранців тікають ще до того, як потрапляють у підрозділи.

"В результаті Сухопутні війська не розширюються, а навпаки, скорочуються. Щільність українських військ вже настільки низька, що деякі ділянки фронту фактично охороняються лише дронами", — заявив польський військовий аналітик Конрад Музика.

Повідомляється, що кілька місяців невеликі групи російських штурмовиків, які намагались просунутись через відкриті поля навколо Покровська, знищували за допомогою БПЛА. У липні піхотинці РФ почали спроби просочування у місто, але були відбити завдяки так званим "пожежникам" — українським підрозділам, які кидають у найгарячіші точки.

Ситуація змінилась у серпні, коли "пожежників" перекинули на відстань 20 кілометрів на північ, щоб зупинити несподіваний прорив ЗС РФ. Це загрожувало оточенням низки міст, важливих для оборони Донеччини.

"А Покровськ не мав переваги таких груп протидії проникненню", — наголосив військовий аналітик Роб Лі.

Наступ на Покровськ дозволив ворогу розгорнути елітні підрозділи безпілотників, які атакували транспорт на в'їзді й виїзді з міста. Це виснажувало "нечисленні українські сили", що залишилися у місті. Наприкінці жовтня туди відправили спецпідрозділи Сухопутних військ, СБУ та ГУР. Однак, зі слів неназваного офіцера, який воює в цьому районі, ймовірно, було вже надто пізно для істотної зміни ситуації.

У виданні передали, що Україна не хоче призивати більше чоловіків через брак людей, а натомість намагається збільшити кількість добровольців і робити ставку на елітні підрозділи БПЛА. Цього року запровадили однорічний контракт 18-24, також президент Володимир Зеленський анонсував нові короткострокові військові контракти на строк 1-5 років.

"Я побоююся, що, якщо не вжити правильних заходів, битва за Покровськ може вплинути на сприйняття Збройних сил. Якщо люди побачать, що ми знову переживаємо Бахмут, Авдіївку чи Вугледар, вони не матимуть мотивації вступати до лав ЗС, боячись опинитися в тій самій ситуації", — додав Музика.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що Покровський напрямок наразі в пріоритеті у РФ. З його слів, ворог зосередив у районі міста значні підрозділи й техніку, створюючи чисельну перевагу задля прориву лінії оборони.

Ввечері 10 листопада у соцмережах з’явились кадри, на яких окупанти нібито заходять у Покровськ на легкій автомобільній техніці, багі та мотоциклах. Повідомлялось, що Росія використала погоду собі на користь.