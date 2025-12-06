ЗС РФ знищили центральний склад аптечної мережі "Мед-Сервіс" у Дніпрі

Російські окупанти продовжують вибивати в Україні склади з ліками, щоб залишити людей не тільки без світла і тепла, а й без медпрепаратів. Удар ЗС РФ по центральному складу мережі аптек "Мед-Сервіс" також підтверджують джерела Фокусу.

6 грудня ЗС РФ вдарили по центральному складу мережі аптек "Мед-Сервіс" у Дніпрі, повідомив у Facebook засновник і голова Biosphere Corporation Андрій Здесенко, який товаришує з власником мережі аптек Олегом Токарєвим.

За його словами, на складі зберігалися ліки від близько сотень постачальників для 500 аптек і мільйонів споживачів по всій Україні. Він був побудований у 2023 році з дотриманням усіх норм і вимог для фармацевтики та оснащений сучасним обладнанням.

"Незважаючи на війну, "Мед-Сервіс" продовжував інвестувати в українську економіку. Олег розвиває "Мед-Сервіс" уже 30 років, скільки і я "Біосферу". За час війни мережа втратила 70 аптек. Це ще один удар. Зараз склад продовжує горіти. На щастя, за даними на цей момент, люди не постраждали", — ідеться в публікації.

Відео дня

Він закликав підтримати "Мед-Сервіс", купивши щось з асортименту, а також пообіцяв підтримку зі свого боку.

"Щоб вистояти, бізнес повинен об'єднуватися і підтримувати один одного", — наголосив Здесенко.

Мер міста Борис Філатов повідомляв, що окупанти вдарили по складах із бинтами і шинами. Крім того, після прильотів загорівся склад, де зберігався шоколад.

15 листопада в Дніпрі під ударом опинився склад "Оптима-Фарм", який обслуговував південні області України.

Це була третя атака на склади компанії за останні три місяці. Попередній склад, який обслуговував центр України, ЗС РФ зруйнували 25 жовтня, під час масштабної атаки на Київ. Тоді було зруйновано офіс і складський комплекс, а збитки склали близько $100 млн. Ця атака також знищила 20% місячного запасу ліків України.

Уперше окупанти вдарили по київському складу 28 серпня.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора виявили, що російська компанія АТ НПК "Катрен", яка є співвласником одного з найбільших українських дистриб'юторів лікарських засобів ТОВ "Вента ЛТД", постачає медичні товари та обладнання Міністерству оборони РФ.