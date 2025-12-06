ВС РФ уничтожили центральный склад аптечной сети "Мед-Сервис" в Днепре

Российские оккупанты продолжают выбивать в Украине склады с лекарствами, чтобы оставить людей не только без света и тепла, но и без медпрепаратов. Удар ВС РФ по центральному складу сети аптек Мед-Сервис" также подтверждают источники Фокуса.

6 декабря ВС РФ ударили по центральному складу сети аптек "Мед-Сервис" в Днепре, сообщил в Facebook основатель и глава Biosphere Corporation Андрей Здесенко, который дружит с владельцем сети аптек Олегом Токаревым.

По его словам, на складе хранилось лекарство от около сотен поставщиков для 500 аптек и миллионов потребителей по всей Украине. Он был построен в 2023 году с соблюдением всех норм и требований для фармацевтики и оснащен с современным оборудованием.

"Несмотря на войну, "Мед-Сервис" продолжал инвестировать в украинскую экономику. Олег развивает "Мед-Сервис" уже 30 лет, сколько и я "Биосферу". За время войны сеть потеряла 70 аптек. Это еще один удар. Сейчас склад продолжает гореть. К счастью, по данным на данный момент, люди не пострадали", – говорится в публикации.

Відео дня

Он призвал поддержать "Мед-Сервис", купив что-то из ассортимента, а также пообещал поддержку со своей стороны.

"Чтобы выстоять, бизнес должен объединяться и поддерживать друг друга", – подчеркнул Здесенко.

Мэр города Борис Филатов сообщал, что оккупанты ударили по складам с бинтами и шинами. Кроме того, после прилетов загорелся склад, где хранился шоколад.

15 ноября в Днепре под ударом оказался склад "Оптима-Фарм", который обслуживал южные области Украины.

Это была третья атака на склады компании за последних три месяца. Предыдущий склад, который обслуживал центр Украины, ВС РФ разрушили 25 октября, во время масштабной атаки на Киев. Тогда были разрушены офис и складской комплекс, а убытки составили около $100 млн. Эта атака также уничтожила 20% месячного запаса лекарства Украины.

В первый раз оккупанты ударили по киевскому складу 28 августа.

Напомним, Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора обнаружили, что российская компания АО НПК "Катрен", которая является совладельцем одного из крупнейших украинских дистрибьюторов лекарственных средств ООО "Вента ЛТД", поставляет медицинские товары и оборудование Министерству обороны РФ.