ВС РФ атаковали частный бизнес в Днепре: горят склады бинтов, шин и шоколада (фото, видео)

В ночь на 6 декабря ВС РФ ударили по Днепру и пригороду беспилотниками и ракетами, нанеся очередные масштабные разрушения.

В результате атаки пострадал не только жилой фонд города, но и гражданские предприятия. Мэр Днепра Борис Филатов написал в соцсетях, что российские оккупанты били по бизнесу и сожгли склад марли и бинтов, а также склад с шинами.

Чиновник не понимает, почему власти умалчивают о том, что российская армия разрушает предприятия.

"Не думаю, что я сказал что-то лишнее, когда столб дыма поднялся на небо… Они хотят оставить нас зимой не только без света, но и без лекарства. А мы продолжаем лгать сами себе…", – констатирует Филатов.

Он добавил, что коммунальные службы полностью задействованы в ликвидации пожара, и выразил благодарность спасателям и правоохранителям.

Местные СМИ также сообщают о том, что в городе после атаки горит склад шоколада и батончиков Millenium. Компания пока что информацию не комментировала.

В тушении пожаров задействованы авиация, 114 спасателей и 35 единиц техники. Глава МВД Игорь Клименко добавил, что для борьбы с наиболее сложными загораниями в Днепре, Луцке и Белой Церкви задействованы роботизированные комплексы.

Как информирует "Суспільне. Дніпро", обломки одной ракеты упали в центре города на детскую площадку в парке Глобы. Они повредили строение на территории парка.

Также сильные разрушения получили дома в пригороде областного центра.

Разрушения в пригороде Днепра

В результате атаки на Днепропетровскую область 6 декабря пожары зафиксированы в Днепре, Павлограде, а также Днепровском и Криворожском районах. Ранены три человека.

Противовоздушная оборона уничтожила в пределах области 40 дронов РФ. Сейчас по городу находят обломки боеприпасов. Граждан просят не поднимать с земли опасные предметы.

