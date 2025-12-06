Графики не действуют: в Украине ввели экстренные отключения света

По данным "Укрэнерго", бытовым потребителям ужесточили отключения света из-за последствий ночного обстрела ВС РФ, целями которого стали объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют, сообщили в "Укрэнерго" . Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

В частности, в 13:10 ГАО действуют для 3 и 4 очередей (в общей сложности 4 очереди обесточены по графику аварийных отключений, согласно команде НЭК "Укрэнерго") в Сумской области, а также экстренные отключения введены в Днепропетровской области.

Также известно об отключениях на Запорожье, Кировоградской и Полтавской областях.

Сообщается, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Відео дня

ВС РФ в очередной раз нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине 6 декабря. Ночью во всех регионах объявили воздушную тревогу после взлета российской авиации и угроз атак БПЛА. Российские оккупационные войска запустили в сторону Украины десятки групп ударных дронов типа "шахед" и применили баллистику.

По информации Минэнерго, под ударами оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии, а также гражданская инфраструктура в восьми областях: Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской.

Аварийно-восстановительные бригады работают в тех районах, где это позволяет ситуация с безопасностью. Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить питание всех абонентов в кратчайшие сроки.

Из-за российского ракетного обстрела Киевской области в Фастове повреждена железнодорожная инфраструктура.