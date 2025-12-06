РФ атакует Украину "шахедами": взрывы слышали в Чернигове, в Винницкой области — радиационная опасность

В ночь на 6 декабря российские оккупационные войска запустили в сторону Украины десятки групп ударных дронов типа "шахед", в результате чего во многих регионах Украины объявили воздушную тревогу.

Опасность с воздуха существует и для столицы Украины Киева, заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Есть угроза российских дронов, движущихся в направлении столицы", — написал Ткаченко.

О пребывании вражеских БПЛА в Киевской области и их движении на столицу предупреждали также Воздушные силы ВСУ,

"БпЛА в направлении Киева с юго-востока", — говорилось в сообщении.

Кроме того, ПС ВСУ сообщили о следующих направлениях, куда летели "шахеды":

БпЛА с Херсонщины курсом на/против Березнеговатое (Николаевская область);

БпЛА на Донетчине курсом на восток Днепропетровщины

БпЛА с Николаевщины курсом на/против н.п.Токаревка/Березовка (Одесская область);

БпЛА на границе Киевской и Черкасской областей курсом на Винницкую область (вектор — Оратов);

БпЛА курсом на Чернигов с севера и северо-востока.

Стоит отметить, что после предупреждения ПС ВСУ в Чернигове прогремели взрывы.

Кроме того, в Винницкой области, кроме воздушной, была объявлена еще и радиационная опасность.

Радиационная опасность в Винницкой области

По данным мониторов, этой ночью также возможен вылет российской стратегической авиации, однако пока его еще не было. В то же время в акваторию Черного моря выведены два ракетоносителя, которые имеют общий боезапас до 12 крылатых ракет "Калибр".

На момент публикации материала информации о разрушениях или пострадавших в результате российской атаки не было.

