РФ атакує Україну "шахедами": вибухи чули у Чернігові, на Вінничині — радіаційна небезпека

У ніч на 6 грудня російські окупаційні війська запустили у бік України десятки груп ударних дронів типу "шахед", внаслідок чого у багатьох регіонах України оголосили повітряну тривогу.

Небезпека з повітря існує й для столиці України Києва, заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Є загроза російських дронів, що рухаються в напрямку столиці", — написав Ткаченко.

Про перебування ворожих БПЛА у Київській області та їх рух на столицю попереджали також Повітряні сили ЗСУ,

"БпЛА в напрямку Києва з південного сходу", — йшлося у повідомленні.

Крім того, ПС ЗСУ повідомили про наступні напрямки, куди летіли "шахеди":

БпЛА з Херсонщини курсом на/повз Березнегувате (Миколаївщина);

БпЛА на Донеччині курсом на схід Дніпропетровщини

БпЛА з Миколаївщини курсом на/повз н.п.Токарівка/Березівка (Одещина);

БпЛА на межі Київщини та Черкащини курсом на Вінниччину (вектор — Оратів);

БпЛА курсом на Чернігів з півночі та північного сходу.

Варто зазначити, що після попередження ПС ЗСУ у Чернігові пролунали вибухи.

Крім того, у Вінницькій області, окрім повітряної, було оголошено ще й радіаційну небезпеку.

Радіаційна небезпека у Вінницькій області Фото: Скриншот

За даними моніторів, цієї ночі також можливий виліт російської стратегічної авіації, проте наразі його ще не було. Водночас в акваторію Чорного моря виведено два ракетоносії, які мають загальний боєзапас до 12 крилатих ракет "Калібр".

На момент публікації матеріалу інформації щодо руйнувань чи постраждалих внаслідок російської атаки не було.

