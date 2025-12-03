Снимали "Холостяка" и "Зважених та щасливих": россияне полностью уничтожили павильон СТБ (фото)

В результате российского обстрела Киева полностью уничтожен павильон телеканала СТБ, где снимали "Все буде добре", "Зважених та щасливих" и ряд других любимых украинцами проектов. Несмотря на сложности, создатели шоу не сдаются и будут продолжать свою работу.

Об этом рассказал ведущий "Зважених та щасливих" Даниэль Салем. В последнем выпуске проекта он раскрыл детали.

Уничтожен павильон "Зважених та щасливих"

"Позади у нас очень сложная неделя, потому что сосед-агрессор в очередной раз напомнил о себе и в результате последней атаки на столицу полностью уничтожен наш съемочный павильон. Место, где много лет снимались любимые украинцами телепроекты, такие как "Все буде добре", "За живе", "Один за всех", пост-шоу проекта "Холостяк" и где девять недель мы снимали "Взвешивание", — сказал Салем.

Ведущий отметил, что несмотря на то, что павильон для "Взвешивания" был уничтожен российским агрессором, они продолжают снимать проект, а участники — худеть.

Уничтожен павильон "Зважених та щасливих" Фото: Instagram

В комментариях пользователи сети выразили свое сочувствие и грусть от такой новости.

Между тем больше деталей относительно разрушения и реакции других тренеров "Зважених та щасливих" пока нет.

В павильоне снимали ряд шоу Фото: Instagram

Уничтожен павильон СТБ Фото: Instagram

