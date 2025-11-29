"Дети испугались": россияне обстреляли дом актрисы Анны Кошмал в Киеве

Известная по сериалам "Сваты" и "Папик-2" украинская актриса Анна Кошмал рассказала, что во время ночного массированного обстрела Киева россиянами пострадал ее дом. "Прилет" произошел в соседний подъезд.

О том, как ее семья пережила удар по Киеву, 31-летняя Анна Кошмал сообщила в сториз в своем Instagram 29 ноября. Актриса рассказала, что вражеский обстрел напугал ее маленьких детей.

"Еще одна ужасная ночь. Сегодня было совсем близко, попадание в соседний подъезд", — написала Анна.

Актриса добавила, что в результате "прилета" сгорела квартира — такая же по планировке, как ее собственная.

"Дети перепугались. Теперь и мы знаем, как звучит прилет в твой дом", — добавила Кошмал.

Позже актриса опубликовала фото с сыном из центра развлечений для детей.

"Мама обещала ребенку аттракцион, мама повела несмотря ни на что", — подписала фотографию Анна.

После ночного обстрела Анна выполнила обещание сыну посетить аттракционы Фото: Instagram / smorkovkina

Массированный удар по Киеву 29 ноября

Россияне осуществили массированный обстрел Киева в ночь на 29 ноября ударными дронами и ракетами. После вражеской атаки в столице начались перебои со светом и водой.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины рассказали, что во время одной из самых массированных атак украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 577 вражеских целей из 632. Киев и область были основным направлением российской воздушной атаки.

Напомним, Анна Кошмал на 1000-й день полномасштабной войны 19 ноября 2024 года публиковала фотографии с сыном, сделанные в разные месяцы после российского вторжения.