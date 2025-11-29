"Діти перелякались": росіяни обстріляли будинок акторки Анни Кошмал у Києві

Відома за серіалами "Свати" та "Папік-2" українська акторка Анна Кошмал розповіла, що під час нічного масованого обстрілу Києва росіянами постраждав її будинок. "Приліт" стався в сусідній під'їзд.

Про те, як її родина пережила удар по Києву, 31-річна Анна Кошмал повідомила в сториз у своєму Instagram 29 листопада. Акторка розповіла, що ворожий обстріл налякав її маленьких дітей.

"Ще одна жахлива ніч. Сьогодні було зовсім близько, влучання в сусідній під'їзд", — написала Анна.

Акторка додала, що внаслідок "прильоту" згоріла квартира — така сама за плануванням, як її власна.

"Діти перелякались. Тепер і ми знаємо, як звучить приліт у твій дім", — додала Кошмал.

Пізніше акторка опублікувала фото з сином з центру розваг для дітей.

"Мама обіцяла дитині атракціон, мама повела попри все", — підписала світлину Анна.

Відео дня

Після нічного обстрілу Анна виконала обіцянку сину відвідати атракціони Фото: Instagram / smorkovkina

Масований удар по Києву 29 листопада

Росіяни здійснили масований обстріл Києва в ніч на 29 листопада ударними дронами та ракетами. Після ворожої атаки в столиці почалися перебої зі світлом і водою.

В Повітряних силах Збройних сил України розповіли, що під час однієї з наймасованіших атак українська протиповітряна оборона збила чи подавила 577 ворожих цілей з 632. Київ і область були основним напрямком російської повітряної атаки.

Нагадаємо, Анна Кошмал на 1000-й день повномасштабної війни 19 листопада 2024 року публікувала світлини з сином, зроблені в різні місяці після російського вторгнення.