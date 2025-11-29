Одна из самых массированных атак: в ПС рассказали, сколько "Шахедов" и ракет сбили над Украиной

Россия во время комбинированного удара 29 ноября запустила по Украине 36 ракет и почти 600 беспилотников. Основной целью атаки была столица и Киевская область.

В отчете об отражении массированного обстрела Украины 29 ноября от пресс-службы Воздушных сил Вооруженных сил Украины указано, что 577 вражеских целей были сбиты или подавлены. Россияне целились по объектам критической инфраструктуры ударными беспилотными летательными аппаратами и ракетами воздушного и наземного базирования.

Всего враг атаковал Украину 632 средствами воздушного нападения. Среди них были 36 ракет и 596 дронов различных типов, а именно:

596 ударных беспилотников типа Shahed (около 350 штук), "Гербера" и других с направлений Курска, Орла, Миллерова, Приморско-Ахтарска в России и из Гвардейского на временно оккупированной территории Крыма;

5 аэробаллистических ракет "Кинжал" (Х-47М2) из Рязанской области РФ;

23 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К из Ростовской области РФ;

4 баллистические ракеты "Искандер-М" из Брянской и Ростовской области РФ;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из Курской области РФ.

Предварительно по состоянию на 10:30 из всех запущенных Россией воздушных целей украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 577:

558 "Шахедов", "Гербер" и БПЛА других типов;

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

12 крылатых ракет Х-101/Искандер-К;

4 баллистические ракеты Искандер-М;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

В настоящее время зафиксировано попадание ракет и 35 российских беспилотников на 22 локациях в Украине, а также на 17 локациях упали обломки сбитых целей.

Обстрел Украины 29 ноября: реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что россияне во время массированного удара били по энергетике и гражданским объектам. По его словам, по состоянию на 10:19 было известно о трех погибших и десятках раненых украинцев. Президент подчеркнул, что страны Европы должны принять решение об использовании замороженных активов РФ для помощи Украине, поскольку Кремль не намерен отказываться от ракетно-дронных ударов.

"Нужно работать, не теряя ни одного дня, чтобы было достаточно ракет для систем ПВО, чтобы было все необходимое для нашей защиты и для давления на Россию", — сказал Зеленский.

Обстрел Украины 29 ноября: детали

РФ массированно атаковала Украину "Шахедами" в ночь на 29 ноября. Киевская городская государственная администрация после массированного обстрела Киева сообщала о перебоях со светом и водой и задержке движения электротранспорта.

В Минэнерго рассказали, что ночью 29 ноября РФ массированно ударила по энергообъектам Украины, без света остались более 500 тысяч потребителей в Киеве, более 100 тысяч — в Киевской области, около 8 тысяч — в Харьковской области.