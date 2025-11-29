Россия массированно атакует Украину "шахедами": с аэродромов взлетели бомбардировщики, детали

К вечеру 28 ноября российские оккупационные войска запустили в сторону Украины десятки ударных дронов типа "шахед", которые летят в разных направлениях и нацелены на разные регионы.

Из-за атаки беспилотников около полуночи во многих областях Украины была объявлена воздушная опасность, свидетельствует карта воздушных тревог.

Карта воздушных тревог Фото: скриншот

В Воздушных сила ВСУ предупреждали о группах вражеских "шахедов", в частности:

БпЛА на западе Киевщины, курсом на Житомирщину;

БпЛА на Хмельнитчине, направление в сторону населенного пункта Сатанов;

БпЛА в Винницкой области, направление г.Бар;

группа БпЛА с Сумщины на Черниговщину;

БпЛА на Киев с востока.

Кроме того, около 23:30 мониторинговые телеграм-каналы сообщили о взлете бортов стратегической авиации Ту-95МС с аэродрома "Оленья".

Количество бортов было неизвестно, однако уже в полночь мониторы еще раз подтвердили, что стратегическая авиация противника активна, а в зоне пуска крылатых ракет бомбардировщики будут около 4:50 по киевскому времени.

На момент публикации материала информации о пострадавших или нанесенных разрушениях в результате российской атаки не было.

Напомним, вечером 28 ноября Россия запустила "Кинжалы" по территории Украины.

Перед этим в Минобороны рассказали о новой тактике воздушных атак РФ, когда "шахеды" охотятся на самолеты.