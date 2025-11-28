"Шахеды" охотятся на самолеты: в Минобороны рассказали о новой тактике воздушных атак РФ

Вооруженные силы РФ начали использовать беспилотники типа "Шахед" не только для ударов по наземным объектам, но и для охоты на украинские самолеты и вертолеты. Вероятно, таким образом оккупанты пытаются "подавить" противовоздушную оборону Украины.

О новой тактике ударов "Шахедами", которую начал применять враг, заместитель министра обороны Украины, подполковник Юрий Мироненко рассказал Business Insider. По его словам, использование иранских беспилотников для охоты в воздухе на украинские самолеты знаменуют новый поворот в российской тактике ведения боевых действий.

Мироненко, ранее командовавший подразделением беспилотников, отметил, что оккупанты постоянно испытывают новые возможности для глубоких ударов, в частности "как новые модификации "Шахедов", так и совсем другие модели". Он рассказал, что недавно ВС РФ начали использовать управляемые оператором дроны Shahed на передовой, используя для связи антенны на временно оккупированных территориях Украины и в приграничных регионах России и Беларуси.

"Противодействовать таким "Шахедам" еще сложнее, поскольку они пилотируются в режиме реального времени, что позволяет оператору реагировать на текущую ситуацию и даже пытаться атаковать наши самолеты или вертолеты в воздухе", — сказал заместитель министра обороны.

Он объяснил, что не сокращает для защитников время на реагирование и создает ряд новых проблем.

Журналисты отметили, что Силы обороны Украины в значительной степени полагаются на самолеты и вертолеты для защиты от российских воздушных атак, а новая тактика обстрела авиации дронами, вероятно, является попыткой оккупантов подавить украинскую воздушную оборону.

Авторы материала добавили, что ни одного официального сообщения о сбивании украинского самолета "Шахедом" пока не было.

Новая тактика ударов "Шахедами"

Если раньше ВС РФ били "Шахедами" по городам и инфраструктуре далеко за линией фронта, теперь эта тактика претерпевает изменения. Оператор 4-го полка Сил специальных операций "Рейнджер" с позывным "Хижак" рассказал, что Россия производит настолько много таких дронов, что начинает чаще применять их против позиций украинских военных на передовой.

"Это большая угроза, и с каждым днем она становится еще большей проблемой", — сказал "Хижак".

Также журналисты напомнили, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило использование оккупантами новых иранских беспилотников Shahed-107 для ударов по позициям ВСУ на фронте.

Удары "Шахедами" по Украине: что меняется

Специалист в сфере технологий связи для армии, РЭР и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов 24 ноября рассказывал, что россияне во время воздушных атак с помощью дешевых разведывательных "Гербер" прокладывают путь дорогим "Шахедам". На беспилотниках в последнее время появились камеры фиксации работы зенитных дронов.

РосСМИ 15 ноября писали, что в РФ разработали морской дрон-носитель "Шахедов", который позволяет запускать ударные беспилотники с моря.

Напомним, командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди 26 ноября подтвердил атаку на предприятие "Прогресс" в Чебоксарах, которое выпускает оборудование в частности для "Шахедов" и ракет "Искандер".