В РФ разработали морской дрон-носитель "Шахедов": зачем он нужен и где его могут применить (схема)

Инженеры Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН) разработали новый безэкипажный катер (БЭК), предназначенный для запуска ударных БПЛА прямо в море. Украинские аналитики предположили, что платформа рассчитана именно на применение "Шахедов", либо других беспилотников аналогичного класса.

Информация о новой разработке российских специалистов появилась в материале агентства ТАСС 15 ноября. Сообщалось, что морской дрон представляет собой компактную платформу с установленным сверху каркасом и небольшой крышей. На этой конструкции размещены навигационные антенны, средства связи и камеры. Под крышей смонтирована коробчатая пусковая установка на четыре ячейки для БПЛА самолетного типа, каждая из которых закрыта герметичной крышкой для защиты дронов от морской влаги.

Между тем ничего не сказано о специальных устройствах запуска. Это указывает на применение твердотопливных стартовых ускорителей — иначе запустить "Шахед" без катапульты невозможно.

Катер оснащен жестким корпусом, дизель-электрической установкой и современной навигацией с поддержкой GPS/ГЛОНАСС. Однако ключевая особенность — применение легкой прочной сети из радиопоглощающего материала, закрывающей корпус по периметру. По словам разработчиков, это снижает радиолокационную заметность катера в четыре раза, что делает аппарат потенциально пригодным для скрытых операций.

Оружие ВС РФ - схема российского БЭК для запуска "Шахедов"

Алгоритм работы БЭК описан как полностью автономный:

Катер выходит в заданную точку и снижает скорость.

Система управления включает электропривод катушки, наматывающий убираемое носовое полотно радиопоглощающей сети — оно освобождает сектор пуска.

Затем автоматически открываются крышки герметичных отсеков.

Дается команда на запуск БПЛА.

Зачем России БЭК для запуска "Шахедов"

Комментируя новость, аналитики Defense Express отметили несколько нюансов. Прежде всего возникает вопрос о практическом применении такого носителя против Украины. Дистанция от побережья оккупированного Крыма до контролируемой Украиной береговой линии составляет примерно 150 км — это не дает серьезного преимущества по сравнению со стартом с суши. Даже против стран НАТО в Европе такой носитель не меняет ситуацию, поскольку дальность полета "Шахедов" в 1800–2500 км позволяет наносить удары по европейским целям прямо с территории РФ или Крыма.

Орежие ВС РФ - ориентировочная дальность дронов "Шахед" при ударах по странам Европы

Потенциальная выгода появляется лишь в случае применения "Шахедов" с увеличенной боевой частью — более 90 кг вместо стандартных 50 кг. Это уменьшает дальность полета, поэтому развертывание морской платформы действительно может обеспечить необходимое расстояние для пуска. Кроме того, старт с моря может обеспечить фактор неожиданности, когда цель фиксирует дрон только на подлете.

Однако, подчеркивают аналитики, принципиально меняется смысл разработки, если рассматривать дальневосточный регион и возможное ее применение против США. Расстояние от Камчатки до побережья Калифорнии по сложному маршруту превышает 7000 км — недостижимые параметры для дронов прямого старта. В этом контексте использование безэкипажной морской платформы, способной приблизить БПЛА к зоне пуска, выглядит логичным решением.

"Новый российский морской носитель "Шахедов" не имеет особого смысла не только в войне против Украины, но даже и на европейском ТВД. В то же время, он появляется только в случае войны против США", — подытожили эксперты.

Напомним, 14 ноября украинская разведка сообщила, что Москва планирует привлечь около 12 тысяч граждан Северной Кореи для работы на предприятиях отдельной экономической зоны "Алабуга" в Татарстане. Именно там делают ударные дальнобойные дроны типа Shaded, применяемые против Украины.