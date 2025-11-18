В РФ разработали морской дрон-носитель "Шахедов": зачем он нужен и где его могут применить (схема)
Инженеры Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН) разработали новый безэкипажный катер (БЭК), предназначенный для запуска ударных БПЛА прямо в море. Украинские аналитики предположили, что платформа рассчитана именно на применение "Шахедов", либо других беспилотников аналогичного класса.
Информация о новой разработке российских специалистов появилась в материале агентства ТАСС 15 ноября. Сообщалось, что морской дрон представляет собой компактную платформу с установленным сверху каркасом и небольшой крышей. На этой конструкции размещены навигационные антенны, средства связи и камеры. Под крышей смонтирована коробчатая пусковая установка на четыре ячейки для БПЛА самолетного типа, каждая из которых закрыта герметичной крышкой для защиты дронов от морской влаги.
Между тем ничего не сказано о специальных устройствах запуска. Это указывает на применение твердотопливных стартовых ускорителей — иначе запустить "Шахед" без катапульты невозможно.
Катер оснащен жестким корпусом, дизель-электрической установкой и современной навигацией с поддержкой GPS/ГЛОНАСС. Однако ключевая особенность — применение легкой прочной сети из радиопоглощающего материала, закрывающей корпус по периметру. По словам разработчиков, это снижает радиолокационную заметность катера в четыре раза, что делает аппарат потенциально пригодным для скрытых операций.
Алгоритм работы БЭК описан как полностью автономный:
- Катер выходит в заданную точку и снижает скорость.
- Система управления включает электропривод катушки, наматывающий убираемое носовое полотно радиопоглощающей сети — оно освобождает сектор пуска.
- Затем автоматически открываются крышки герметичных отсеков.
- Дается команда на запуск БПЛА.
Зачем России БЭК для запуска "Шахедов"
Комментируя новость, аналитики Defense Express отметили несколько нюансов. Прежде всего возникает вопрос о практическом применении такого носителя против Украины. Дистанция от побережья оккупированного Крыма до контролируемой Украиной береговой линии составляет примерно 150 км — это не дает серьезного преимущества по сравнению со стартом с суши. Даже против стран НАТО в Европе такой носитель не меняет ситуацию, поскольку дальность полета "Шахедов" в 1800–2500 км позволяет наносить удары по европейским целям прямо с территории РФ или Крыма.
Потенциальная выгода появляется лишь в случае применения "Шахедов" с увеличенной боевой частью — более 90 кг вместо стандартных 50 кг. Это уменьшает дальность полета, поэтому развертывание морской платформы действительно может обеспечить необходимое расстояние для пуска. Кроме того, старт с моря может обеспечить фактор неожиданности, когда цель фиксирует дрон только на подлете.
Однако, подчеркивают аналитики, принципиально меняется смысл разработки, если рассматривать дальневосточный регион и возможное ее применение против США. Расстояние от Камчатки до побережья Калифорнии по сложному маршруту превышает 7000 км — недостижимые параметры для дронов прямого старта. В этом контексте использование безэкипажной морской платформы, способной приблизить БПЛА к зоне пуска, выглядит логичным решением.
"Новый российский морской носитель "Шахедов" не имеет особого смысла не только в войне против Украины, но даже и на европейском ТВД. В то же время, он появляется только в случае войны против США", — подытожили эксперты.
Напомним, 14 ноября украинская разведка сообщила, что Москва планирует привлечь около 12 тысяч граждан Северной Кореи для работы на предприятиях отдельной экономической зоны "Алабуга" в Татарстане. Именно там делают ударные дальнобойные дроны типа Shaded, применяемые против Украины.