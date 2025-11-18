У РФ розробили морський дрон-носій "Шахедов": навіщо він потрібен і де його можуть застосувати (схема)

Інженери Далекосхідного відділення Російської академії наук (РАН) розробили новий безекіпажний катер (БЕК), призначений для запуску ударних БПЛА прямо в морі. Українські аналітики припустили, що платформа розрахована саме на застосування "Шахедів", або інших безпілотників аналогічного класу.

Інформація про нову розробку російських фахівців з'явилася в матеріалі агентства ТАСС 15 листопада. Повідомлялося, що морський дрон являє собою компактну платформу зі встановленим зверху каркасом і невеликим дахом. На цій конструкції розміщені навігаційні антени, засоби зв'язку і камери. Під дахом змонтовано коробчату пускову установку на чотири осередки для БПЛА літакового типу, кожна з яких закрита герметичною кришкою для захисту дронів від морської вологи.

Тим часом нічого не сказано про спеціальні пристрої запуску. Це вказує на застосування твердопаливних стартових прискорювачів — інакше запустити "Шахед" без катапульти неможливо.

Катер оснащений жорстким корпусом, дизель-електричною установкою і сучасною навігацією з підтримкою GPS/ГЛОНАСС. Однак ключова особливість — застосування легкої міцної сітки з радіопоглинаючого матеріалу, що закриває корпус по периметру. За словами розробників, це знижує радіолокаційну помітність катера в чотири рази, що робить апарат потенційно придатним для прихованих операцій.

Зброя ЗС РФ — схема російського БЕК для запуску "Шахедів" Фото: Відкриті джерела

Алгоритм роботи БЕК описано як повністю автономний:

Катер виходить у задану точку і знижує швидкість.

Система управління вмикає електропривод котушки, що намотує носове полотно радіопоглинаючої мережі, яке прибирається, — воно звільняє сектор пуску.

Потім автоматично відкриваються кришки герметичних відсіків.

Дається команда на запуск БПЛА.

Навіщо Росії БЕК для запуску "Шахедів"

Коментуючи новину, аналітики Defense Express відзначили кілька нюансів. Насамперед виникає питання про практичне застосування такого носія проти України. Дистанція від узбережжя окупованого Криму до контрольованої Україною берегової лінії становить приблизно 150 км — це не дає серйозної переваги порівняно зі стартом із суші. Навіть проти країн НАТО в Європі такий носій не змінює ситуацію, оскільки дальність польоту "Шахедів" у 1800-2500 км дає змогу наносити удари по європейських цілях прямо з території РФ або Криму.

Зброя ЗС РФ — орієнтовна дальність дронів "Шахед" під час ударів по країнах Європи Фото: Defense Express

Потенційна вигода з'являється лише в разі застосування "Шахедів" зі збільшеною бойовою частиною — понад 90 кг замість стандартних 50 кг. Це зменшує дальність польоту, тому розгортання морської платформи дійсно може забезпечити необхідну відстань для пуску. Крім того, старт з моря може забезпечити фактор несподіванки, коли ціль фіксує дрон тільки на підльоті.

Однак, підкреслюють аналітики, принципово змінюється сенс розробки, якщо розглядати далекосхідний регіон і можливе її застосування проти США. Відстань від Камчатки до узбережжя Каліфорнії за складним маршрутом перевищує 7000 км — недосяжні параметри для дронів прямого старту. У цьому контексті використання безекіпажної морської платформи, здатної наблизити БПЛА до зони пуску, є логічним рішенням.

"Новий російський морський носій "Шахедов" не має особливого сенсу не тільки у війні проти України, а навіть і на європейському ТВД. Водночас, він з'являється тільки в разі війни проти США", — підсумували експерти.

Нагадаємо, 14 листопада українська розвідка повідомила, що Москва планує залучити близько 12 тисяч громадян Північної Кореї для роботи на підприємствах окремої економічної зони "Алабуга" в Татарстані. Саме там роблять ударні далекобійні дрони типу Shaded, які застосовують проти України.