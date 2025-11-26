Мадяр подтвердил атаку на "Прогресс" в Чебоксарах: почему "Искандеры" и "Шахеды" станут уязвимее

Дроны Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины пролетели 1 тыс. км и добрались до города Чебоксары в Чувашской республике Российской Федерации, сообщил командующий СБС. Взрывалось на предприятии "Прогресс", которое выпускает важное оборудование для российского оружия. Командующий опубликовал видео с деталями воздушной атаки 26 ноября.

Удар по российскому заводу в Чебоксарах нанес 1-й отдельный Центр СБС (бывший 414 полк "Птицы Мадяра"), написал командующий СБС ВСУ Роберт Бровди на странице Facebook. Речь идет о "ВНИИР-Прогресс", которое выпускает модули "Комета", ГНСС-приемников: оборудование, используемое на "Искандерах", "Шахедах", ФАБ 500, ФАБ 3000 и "Калибрах".

Удар по РФ — детали

Отметим, утром 26 ноября Фокус писал о взрывах и вспышках в городе Чебоксары Российской Федерации. Под ударом могло оказаться предприятие, о котором упомянул Роберт Бровди.

Новость дополняется...