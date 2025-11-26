Мадяр підтвердив атаку на "Прогресс" у Чебоксарах: чому "Іскандери" та "Шахеди" стануть вразливіші

Дрони Сил безпілотних систем Збройних сил України пролетіли 1 тис. км та дістали до міста Чебоксари у Чуваській республіці Російської Федерації, повідомив командувач СБС. Вибухало на підприємстві "Прогрес", яке випускає важливе устаткування для російської зброї. Командувач опублікував відео з деталями повітряної атаки 26 листопада.

Удар по російському заводу у Чебоксарах завдав 1-й окремий Центр СБС (колишній 414 полк "Птахи Мадяра"), написав командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді на сторінці Facebook. Ідеться про "ВНИИР-Прогресс", яке випускає модулі "Комета", ГНСС-приймачі: устаткування, яке використовуються на "Іскандерах", "Шахедах", ФАБ 500, ФАБ 3000 та "Калібрах".

Удар по РФ - як дрони СБС дістали до Чебоксарів та заводу "ВНИИР-Прогресс"

Бровді написав, що повітряна атака по заводу "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах відбулась в ніч на 26 листопада. Дрони пролетіли 1000 км і дістали до цехів підприємства з виготовлення навігаційного обладнання для ракет та БпЛА ЗС РФ. Ідеться про 12- та 16-канальний пристрій "Комета", яке допомагає російським засобам ураження бути стійкими до впливу засобів РЕБ Сил оборони України. Як з'ясувалось, "ВНИИР-Прогресс" спеціалізується на ГНСС-приймачах та антенах, які приймають супутникові сигнали GLONASS, GPS і Galileo.

Відео дня

Як написав командувач СБС, російське підприємство допомагає летіти ракетам "Іскандер", "Калібр", дронам-камікадзе "Шахед", керованим авіабомбам від ФВБ-500 до ФКБ-3000 (500 та 3000 — це вага бомби в кг).

"Птахи СБС в ніч проти 26 листопада подзьобали завод "Прогресс" на болотах у Чуваській республіці (м. Чебоксари)", — підтвердив Бровді.

Удар по РФ — деталі атаки на "ВНИИР-Прогресс"

На відео командувача СБС з'явились корпуси "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах. На Gooogle maps можна відшукати вказаний об'єкт, який має координати 56.10326, 47.26375. Орієнтовна відстань до України — близько 1000 км. При цьому дрони СБС мали проминути систему протиповітряної оборони ЗС РФ у семи регіонах Росії.

Зранку 26 листопада Міноборони РФ відзвітувало про нічну повітряну атаку. Росіяни заявили про начебто збиття 33 БпЛА, жоден з яких, як запевняють, не залетів глибше Липецької області.

Удар по РФ - яка відстань до заводу "ВНИИР-Прогресс" та Чебоксар Фото: DeepState

Зазначимо, зранку 26 листопада Фокус писав про вибухи та спалахи у місті Чебоксари Російської Федерації. Під ударом могло опинитись підприємство, про яке згадав Роберт Бровді.

Влітку 2025 року завод "ВНИИР-Прогресс" вже потрапляв під удар дронів ЗСУ. Повітряна атака відбулась 5 липня. РосЗМІ написали, що безпілотник влучив у цех і почалась пожежа. Місцева влада при цьому заявила, що підприємство начебто не працювало з червня, коли відбувся попередній удар України.

Нагадуємо, в ніч на 25 листопада відбувся наліт дронів ЗСУ на завод ім. Берієва у Таганрозі: OSINTери підтвердили знищення двох особливих літаків ЗС РФ.