У Таганрозі ЗСУ підірвали експериментальний літак А-100ЛЛ: яку техніку втратила РФ, — OSINT (фото)

У Таганрозі під час нічної атаки 25 листопада під удар дронів Збройних сил України потрапив літак А-100ЛЛ, створений на основі літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. На супутникових фото помітно чорну купу уламків на місці дислокації повітряного судна, яке використовували для випробування радарів.

Українські дрони уразили відразу дві цілі на летовищі поруч підприємством "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва" (завод "ТАНТК ім. Берієва") у Таганрозі, написали в Telegram-каналі OSINTерів Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩. Ураження підтверджені супутниковими фото, на яких помітно дві плями на місці двох літаків та ще одне почорніння за кілька метрів на північ.

Допис OSINTера з'явився вдень 25 листопада. У повідомленні є супутникове фото, зроблене над полігоном біля авіаремонтного заводу у Таганрозі. У нижній частині фото обведено дві точки й вказано, що там раніше стояли два літаки — А-60 та А-100ЛЛ.

Відео дня

Удар по РФ - А-60 та Іл-76 після 25 листопада Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

На супутниковому фото, зробленому до нічної атаки ЗСУ, — летовище, на якому навіть з космосу добре проглядались повітряні судна: їх не ховали й вони стояли відкрито на окраїні майданчика.

Удар по РФ - А-60 та Іл-76 до 25 листопада Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

Крім літаків, під час нальоту вдалось пошкодити цех кінцевої збірки та пускову установку С-400 ЗС РФ. Щодо С-400 підтвердження немає через хмарність, яка заважає супутнику, пояснив автор допису.

Удар по літаках у Таганрозі підтвердив авіаційний штурман ЗС РФ Ілля Туманов у каналі Flightbomber. Втім, росіянин запевнив, що обидва літаки були у неробочому стані.

Удар по РФ — інформація про А-100ЛЛ

На порталі "Мілітарний" уточнили, чим цікавий літак А-100ЛЛ, руйнування якого підтвердили супутникові фото.

А-100ЛЛ (ЛЛ — "літаюча лабораторія") — це літак, створений на основі А-50, який, своєю чергою, є переробкою Іл-76. Головне призначення літаючої лабораторії — перевірка роботи бортового радіотехнічного комплексу для новітнього літака А-100 "Прем'єр". Мається на увазі, що на А-100ЛЛ випробовували апаратуру для дальнього радіолокаційного виявлення, який мали встановити на А-100 — наступника А-50. Повідомлення росЗМІ про польоти лабораторії датовані 2016-1019 роками, а пізніші — не відшукались.

На Defense Express раніше писали про А-100 "Прем'єр", який росіяни планували збудувати на основі модифікованого Іл-76МД-90А. З'ясувалось, що новий борт, якби його довели до готовності, міг би супроводжувати понад 300 цілей (А-50 — 150) на відстані 600 км (А-50 — до 400 км). Втім, за оцінками аналітиків, РФ навряд чи добудує новий літак ДЛРВ, оскільки не має доступу до західних компонентів через санкції.

Що відомо про наліт на Таганрог

Зазначимо, зранку 25 листопада у мережі з'явились фото та відео з Таганрога, на яких росіяни зафіксували наліт українських засобів ураження. Місцева влада не підтверджувала влучання у завод ім. Берієва, розташований на східній околиці міста, але повідомила про пошкодження будинків та гаражів.

Нагадуємо, аналітики розповіли про літак А-60, який українська зброя могла пошкодити у Таганрозі. Тим часом Генштаб ЗСУ підтвердив нічний удар 25 листопада: поцілили по авіаремонтному заводу в Таганрозі та по інших важливих цілях.