Генштаб підтвердив ураження А-60 та заводу з ремонту А-50 та Ту-95МС: били "Нептуни" і "Барси"

Збройні сили України дістали до чотирьох цілей на території Російської Федерації, дотичних до ремонту літаків, виробництва дронів та продажу нафти, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Під ударом опинився завод ім. Берієва, на якому урадили експериментальний літак А-60. Крім того, в цехах підприємства могли перебувати шість бомбардувальників Ту-95МС та літак дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50.

В ніч на 25 листопада засоби ураження Сил оборони вдарили по воєнних та стратегічних об'єктах РФ у Таганрозі, Новоросійську та Туапсе, доповіло українське командування. Для повітряної атаки українці використали далекобійний дрон "Барс" та крилаті ракети "Нептун": діяли Сили безпілотних систем, ракетні війська та артилерія, берегові ракетні війська ВМС ЗСУ.

Генштаб перелічив, які російські об'єкти потрапили під удар.

У Таганрозі — завод "ТАНТК ім. Г.М. Берієва". Є підтвердження влучання по експериментальному літаку А-60 з лазерною зброєю, який стояв на полігоні. Крім того, на підприємстві могли перебувати літаки А-50 та Ту-95 МС, на ремонті яких спеціалізується завод. Ще одна ціль — компанія "Атлант Аеро", яка займається виробництвом БпЛА "Молнія". У Новоросійську — повторне ураження нафтового термінала "Шесхаріс". Є пошкодження нафтових стендерів (пристроїв для наливання/зливання нафти до танкерів). Також можливе влучання по пускових установках ЗРК С-400. У Туапсе в Краснодарському краї — нафтопереробний завод "Туапсинський".

"Ступінь завданих збитків уточнюється", — підсумував Генштаб ЗСУ.

Раніше Фокус писав, що приватна розвідувальна компанія Dallas весною 2025 року дістала секретні документи про діяльність заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва". У документах вказано, що Москва виділила 270 млн дол. на ремонт та модернізацію шести Ту-95МС, і також Ту-160 та Ту-22М3. Планували, що роботи виконуватимуться на виробничих майданчиках у Таганрозі й Рязані.

Удари по РФ — що сталось 25 листопада

Зазначимо, в ніч на 25 листопада було гучно у Таганрозі та Новоросійську, скаржились росіяни у соцмережах. На фото та відео з місця подій — вибухи та я яскраві спалахи. У кадр потрапив літак А-60, який могли пошкодити під час нічної атаки. Російська влада підтвердила атаку і заявила, що постраждали житлові будинки, автомобілі та промислове підприємство.

Зранку з'явились відео, які підтвердили ураження А-60. На "Мілітарному" розповіли, що ідеться про експериментальний літак, на якому проводять випробування лазерної зброї для ЗС РФ. На полігоні заводу ім. Берієва пошкодили літак з реєстраційним номером RA-86879 — це модифікований Іл-76МД: росіяни мають лише два екземпляри такого типу повітряних суден.

Нагадуємо, 23 листопада у мережі з'явились кадри ударів по електростанції під Москвою, яка забезпечує москвичів світлом та теплом.