Удар по Таганрогу: ЗСУ перетворили на металобрухт унікальний лазерний авіакомплекс А-60 РФ

Під час масованої нічної атаки 25 листопада українські Сили оборони завдали точкового удару по аеродрому "Таганрог-Південний". Під час атаки було пошкоджено унікальний російський літак А-60 — літаючу лабораторію для випробування авіаційних бойових лазерів.

Метою атаки, імовірно, став авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва, який є ключовим випробувальним майданчиком для російських літаків спеціального призначення. Відповідні кадри опублікував канал Exilenova+.

За кадрами очевидців, удар припав на територію підприємства і на один з ангарів, де проводять обслуговування і модернізацію стратегічних ракетоносців Ту-95МС/Ту-95МСМ — носіїв крилатих ракет Х-101, які застосовує РФ для ударів по Україні.

Однак найбільш значущою ціллю став один із найрідкісніших і найзакритіших авіаційних проєктів СРСР і Росії — літак А-60 з реєстраційним номером RA-86879, створений на базі Іл-76МД, розповіли на порталі "Мілітарний". Всього було побудовано два екземпляри.

Відео дня

Один загинув у пожежі 1989 року на Чкаловському аеродромі. За даними з російських джерел, пожежа виникла під час спроби технічного складу злити для "внутрішнього вживання" спирт із системи охолодження, що перебувала під струмом. Другий зразок — "изделие1А2" — був також зібраний на базі Іл-76МД і простояв десятиліття на території Таганрозького МЗ.

А-60 — літаюча лабораторія для орбітальних лазерів

Проєкт А-60 — один із найзасекреченіших і найамбітніших радянських військових експериментів. Експериментальна платформа створювалася для розміщення потужного авіаційного лазера, розробленого в рамках програми "Сокол-Эшелон", призначеної для ураження оптико-електронних систем супутників США. Проєкт був частиною радянської протидії американській ПРО, включно з космічними системами раннього попередження.

Удар по Таганрогу — літак А-60 ЗС РФ із лазерним комплексом Фото: Архівне фото

Щоб оснастити Іл-76 лазерною установкою, інженери серйозно змінили конфігурацію літака:

у носовій частині встановлено оригінальний обтічник зі спеціальною апаратурою;

по бортах розміщені турбогенератори унікальної енергосистеми;

верхня частина фюзеляжу переобладнана під гігантські стулки, з яких підіймається башта з лазерною гарматою;

хвостову частину посилено, вантажний люк демонтовано і зашито металом.

Такий підхід дав змогу зберегти аеродинаміку, приховуючи лазерну гармату всередині корпусу до моменту застосування.

Перший політ другого дослідного зразка відбувся 29 серпня 1991 року, але розпад СРСР фактично заморозив програму. У підсумку другий А-60 багато років стояв на одному місці на території аеродрому "Таганрог-Південний".

Нагадаємо, в ніч на 25 листопада російський Таганрог опинився під масованою атакою безпілотників. У місті прогриміли десятки вибухів, а очевидці фіксували пожежі.