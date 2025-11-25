Удар по Таганрогу: ВСУ превратили в металлолом уникальный лазерный авиакомплекс А-60 РФ

Во время массированной ночной атаки 25 ноября украинские Силы обороны нанесли точечный удар по аэродрому "Таганрог-Южный". Во время атаки был поврежден уникальный российский самолет А-60 — летающую лабораторию для испытания авиационных боевых лазеров.

Целью атаки, предположительно, стал авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева, являющийся ключевой испытательной площадкой для российских самолетов специального назначения. Соответствующие кадры опубликовал канал Exilenova+.

По кадрам очевидцев, удар пришелся по территории предприятия и по одному из ангаров, где проводится обслуживание и модернизация стратегических ракетоносцев Ту-95МС / Ту-95МСМ — носителей крылатых ракет Х-101, применяемых РФ для ударов по Украине.

Однако наиболее значимой целью стал один из самых редких и закрытых авиационных проектов СССР и России самолет А-60 с регистрационным номером RA-86879, созданный на базе Ил-76МД, рассказали на портале "Милитарный". Всего было построено два экземпляра.

Відео дня

Один погиб в пожаре в 1989 году на Чкаловском аэродроме. По данным из российских источников, пожар возник при попытке технического состава слить для "внутреннего употребления" спирт из системы охлаждения, находившейся под током. Второй образец — "изделие 1А2" — был также собран на базе Ил-76МД и простоял десятилетия на территории Таганрогского МЗ.

А-60 — летающая лаборатория для орбитальных лазеров

Проект А-60 — один из самых засекреченных и амбициозных советских военных экспериментов. Экспериментальная платформа создавалась для размещения мощного авиационного лазера, разработанного в рамках программы "Сокол-Эшелон", предназначенной для поражения оптико-электронных систем спутников США. Проект был частью советского противодействия американской ПРО, включая космические системы раннего предупреждения.

Удар по Таганрогу - самолет А-60 ВС РФ с лазерным комплексом Фото: Архивное фото

Чтобы оснастить Ил-76 лазерной установкой, инженеры серьезно изменили конфигурацию самолета:

в носовой части установлен оригинальный обтекатель со специальной аппаратурой;

по бортам размещены турбогенераторы уникальной энергосистемы;

верхняя часть фюзеляжа переоборудована под гигантские створки, из которых поднимается башня с лазерной пушкой;

хвостовая часть усилена, грузовой люк демонтирован и зашит металлом.

Такой подход позволил сохранить аэродинамику, скрывая лазерную пушку внутри корпуса до момента применения.

Первый полет второго опытного образца состоялся 29 августа 1991 года, но распад СССР фактически заморозил программу. В итоге второй А-60 много лет стоял на одном месте на территории аэродрома "Таганрог-Южный".

Напомним, в ночь на 25 ноября российский Таганрог оказался под массированной атакой беспилотников. В городе прогремели десятки взрывов, а очевидцы фиксировали пожары.