Генштаб подтвердил поражение А-60 и завода по ремонту А-50 и Ту-95МС: били "Нептуны" и "Барсы"

Вооруженные силы Украины ударили по четырёх целях на территории Российской Федерации, занимающихся ремонтом самолетов, производством дронов и продажей нефти, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Под ударом оказался завод им. Бериева, на котором поразили экспериментальный самолет А-60. Кроме того, в цехах предприятия могли находиться шесть бомбардировщиков Ту-95МС и самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50.

В ночь на 25 ноября средства поражения Сил обороны ударили по военным и стратегическим объектам РФ в Таганроге, Новороссийске и Туапсе, доложило украинское командование. Для воздушной атаки украинцы использовали дальнобойный дрон "Барс" и крылатые ракеты "Нептун": действовали Силы беспилотных систем, ракетные войска и артиллерия, береговые ракетные войска ВМС ВСУ.

Генштаб перечислил, какие российские объекты попали под удар.

В Таганроге — завод "ТАНТК им. Г.М. Бериева". Есть подтверждение попадания по экспериментальному самолету А-60 с лазерным оружием, который стоял на полигоне. Кроме того, на предприятии могли находиться самолеты А-50 и Ту-95 МС, на ремонте которых специализируется завод. Еще одна цель — компания "Атлант Аэро", которая занимается производством БПЛА "Молния". В Новороссийске — повторное поражение нефтяного терминала "Шесхарис". Есть повреждения нефтяных стендеров (устройств для налива/слива нефти в танкеры). Также возможно попадание по пусковым установкам ЗРК С-400. В Туапсе в Краснодарском крае — нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский".

"Степень нанесенного ущерба уточняется", — подытожил Генштаб ВСУ.

Раньше Фокус писал, что частная разведывательная компания Dallas весной 2025 года получила секретные документы о деятельности завода "ТАНТК им. В документах указано, что Москва выделила 270 млн долл. на ремонт и модернизацию шести Ту-95МС, а также Ту-160 и Ту-22М3. Планировалось, что работы будут выполняться на производственных площадках в Таганроге и Рязани.

Відео дня

Удары по РФ — что произошло 25 ноября

Отметим, в ночь на 25 ноября было громко в Таганроге и Новороссийске, жаловались россияне в соцсетях. На фото и видео с места событий — взрывы и яркие вспышки. В кадр попал самолет А-60, который могли повредить во время ночной атаки. Российские власти подтвердили атаку и заявили, что пострадали жилые дома, автомобили и промышленное предприятие.

Утром появились видео, которые подтвердили поражение А-60. На "Милитарном" рассказали, что речь идет об экспериментальном самолете, на котором проводят испытания лазерного оружия для ВС РФ. На полигоне завода им. Бериева повредили самолет с регистрационным номером RA-86879 — это модифицированный Ил-76МД: россияне имеют только два экземпляра такого типа воздушных судов.

Напоминаем, 23 ноября в сети появились кадры ударов по электростанции под Москвой, которая обеспечивает москвичей светом и теплом.