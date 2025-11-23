Дроны разбомбили электростанцию, которая обеспечивает Москву теплом и светом (видео)

В ночь на 23 ноября ударные беспилотники ударили по тепловой электростанции (ГРЭС) в городе Шатура Московской области.

Именно эта электростанция обеспечивает столичный регион РФ светом и теплом, пишет российское издание Astra.

"ГРЭС атакована и горит в Шатуре Московской области", — говорится в подписи к видео, на котором видно масштабный пожар, возникший на ГРЭС после атаки дронов.

По сообщениям местных жителей, к энергообъекту долетели по меньшей мере пять ударных беспилотников.

Отмечается, что Шатурская ГРЭС имеет мощность 1500 МВт и является одной из старейших электростанций в РФ, поскольку была основана еще в 1920 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пока не реагировал на масштабный пожар на ГРЭС в регионе.

На момент публикации материала украинская сторона также не комментировала поражение Шатурской тепловой электростанции.

Напомним, поздно вечером 22 ноября ударные дроны атаковали нефтебазу во временно аннексированном Крыму.

В ночь на 22 ноября ударные дроны атаковали электроподстанцию в городе Красноперекопск в Крыму.