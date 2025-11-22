БПЛА атаковали энергообъект в Крыму: мощные взрывы прогремели в Симферополе, — соцсети (видео)
В ночь на 22 ноября ударные дроны атаковали электроподстанцию в городе Красноперекопск (Яны Капу), который расположен на территории временно аннексированного полуострова Крым.
Мощность подстанции составляет 220кВ, говорится в заметке телеграмм-канала "Exilenova+", который обнародовал видео попадания БПЛА по объекту.
"Красноперекопск, Крым, была атакована подстанция Красноперекопск 220кВ, она находится возле Крымского содового завода, который тоже мог стать целью атаки", — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным местного телеграм-канала "Крымский ветер", мощные взрывы этой ночью также раздавались в Симферополе.
"00:45 в Симферополе со стороны ГРЭС прогремел взрыв, 00:50 туда промчалась скорая. В 01:00 прогремел взрыв в северо-западной части города, сообщают подписчики", — говорится в сообщении.
На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удары по военным целям в Крыму.
Напомним, 10 ноября ССО беспилотниками атаковали нефтебазу "Гвардейская" в Крыму.
В ночь на 6 ноября дроны нанесли удары по ряду логистических объектов российских войск во временно оккупированном Крыму.