БПЛА атакували енергооб'єкт в Криму: потужні вибухи пролунали в Сімферополі, — соцмережі (відео)

У ніч на 22 листопада ударні дрони атакували електропідстанцію у місті Красноперекопськ (Яни Капу), що розташований на території тимчасово анексованого півострова Крим.

Потіжність підстанції становить 220кВ, йдеться у дописі телеграм-каналу "Exilenova+", який оприлюднив відео влучання БПЛА по об'єкту.

"Красноперекопськ, Крим, була атакована підстанція Красноперекопськ 220кВ, вона знаходиться біля Кримського содового заводу, який теж міг стати ціллю атаки", — йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними місцевого телеграм-каналу "Крымский ветер", потужні вибухи цієї ночі також лунали у Сімферополі.

"00:45 у Сімферополі з боку ГРЕС пролунав вибух, 00:50 туди промчала швидка. О 01:00 пролунав вибух у північно-західній частині міста, повідомляють підписники", — зазначено у повідомленні.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала ударів по військових цілях у Криму.

Нагадаємо, 10 листопада ССО безпілотниками атакували нафтобазу "Гвардійська" в Криму.

У ніч на 6 листопада дрони завдали ударів по низці логістичних об’єктів російських військ у тимчасово окупованому Криму.