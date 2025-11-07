Удар по ресурсах окупантів: ССО України уразили нафтобазу "Гвардійська" у Криму (відео)

Сили спеціальних операцій Збройних сил України в ніч на 6 листопада завдали ударів по низці логістичних об’єктів російських військ у тимчасово окупованому Криму. У результаті були уражені нафтобази, резервуари з паливом та поїзди з цистернами.

Як повідомляють Сили спеціальних операцій ЗС України, підрозділи ССО вночі здійснили операцію проти інфраструктури постачання пального противника на території тимчасово окупованого Криму. Дрони ССО уразили нафтобазу "Гвардійська" поблизу селища Гвардійськ, де був знищений резервуар РВС-400, який на момент удару був заповнений.

Водночас у цьому ж районі було завдано удару по двох потягах з цистернами, що стояли на зливо-наливній естакаді та були завантажені нафтопродуктами.

Крім того, під час операції були атаковані кілька нафтобаз і складів паливно-мастильних матеріалів у Сімферополі та його околицях, зокрема в селищі Бітумне. Знищено об'єкти резервуарного парку, на місці зафіксовані численні загоряння.

"Сили спеціальних операцій продовжують діяти асиметрично у протидії військовим потугам ворога", — йдеться в публікації.

Вибухи у Криму у ніч на 6 листопада: що відомо

Нагадаємо, що, за даними Telegram-каналу "Кримський вітер", у районі селища Бітумне під Сімферополем уночі спалахнула пожежа на нафтобазі. За повідомленнями місцевих жителів, загоряння почалося приблизно о 02:30 — перед цим очевидці чули проліт дронів. Підписники каналу припускали, що йдеться про нафтобазу "Кримнефтесбыт", однак на момент публікації допису потребувала уточнення.

У ніч на 6 листопада цей самий паблік близько 01:00 писав про серію вибухів, які, за словами очевидців, було чути навіть на Південному березі Криму. Після другої години ночі користувачі писали про пожежі у Гвардійському та в районі Сімферопольської ГРЕС. Крім того, повідомлялося про щонайменше чотири "прильоти" у Гвардійському, після яких у небо піднявся дим.

Ба більше, у нічних повідомленнях каналу зазначалося про активність дронів і роботу російської ППО, а також про ймовірні запуски ракет у районі Феодосії. Підписники також розповідали, що в різних районах Сімферопольського району було чутно проліт ракет або літаків.

Близько п’ятої ранку канал повідомив про новий вибух, який, за словами очевидців, відчули й у Сімферополі, і в навколишніх районах. Окремі користувачі зазначали, що звук було чути навіть на Південному узбережжі Криму.

