БПЛА вдарили по ГРЕС у Волгорєченську: місцева влада згадала лише кілька "хлопков" (відео)

У ніч на 6 листопада ударні безпілотники атакували теплову електростанцію у місті Волгорєченськ, Костромської області РФ, що має потужність 3600 МВт.

"Волгорєченськ, Костромська область, була атакована ГРЕС", — йдеться у підписі до відео, на якому зафіксовані моменти прильотів по російській електростанції.

Губернатор Костромської області Сергій Ситников близько 6-ї ранку за київським часом повідомив, що у Волгорєченську було відбито атаку дронів.

"Під ранок мешканці міста чули роботу захисної системи — пролунало кілька гучних "хлопков". Наразі на місці працюють оперативні служби, які усувають наслідки на об'єктах енергетичної інфраструктури. Електропостачання не порушено. Постраждалих немає", — пояснив Ситников.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала удару по ГРЕС у Волгорєченську.

Зазначимо, що Костромська ГРЕС — це теплова електростанція, розташована у місті Волгорєченськ на правому березі річки Волга.

Нагадаємо, у ніч на 6 листопада дрони атакували НПЗ у Волгограді, а російська ППО вдарила по багатоповерхівці.

Фокус також писав про те, що Україна вдарила ракетами по ТЕЦ в Орлі.