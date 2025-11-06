Дрони атакували НПЗ у Волгограді, а російська ППО вдарила по багатоповерхівці, — соцмережі (відео)

У ніч на 6 листопада ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", що розташований у російському місті Волгоград.

"Влучання по НПЗ", — йдеться у підписі до відео, на якому зафіксований момент ураження заводу, оприлюдненому телеграм-каналом "Supernova+".

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку БПЛА на підприємство.

"У низці районів Волгограда фіксуються пошкодження скління в житлових будинках і автотранспортних засобах. В результаті падіння уламків виникло загоряння на території промзони в Красноармійському районі", — зазначив Бочаров.

Крім того, він звинуватив Україну у загибелі 48-річного чоловіка. За словами губернатора, у багатоповерхівку Волгограда нібито врізався дрон, а від його осколків загинув росіянин.

"В результаті терористичної атаки БПЛА на 24-поверховий житловий будинок по вул. Гаря Хохолова 4 пошкоджені балкони, вибиті вікна сусідніх будинків. В результаті попадання осколків від обстрілу загинув мирний житель, чоловік 48 років", — підкреслив Бочаров.

Водночас у мережі стверджують, що у багатоповерхівку насправді влучила ракета від системи ППО "Панцир", а не український безпілотник.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атаки по НПЗ у Волгограді.

Нагадаємо, у ніч на 5 листопада дрони вдарили по підстанції "Владимирская".

Фокус також писав про те, що Україна вдарила ракетами по ТЕЦ в Орлі.