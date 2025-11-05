Україна вдарила ракетами по ТЕЦ в Орлі: російська влада запевняє, що це були дрони (відео)

У ніч на 5 листопада російське місто Орел атакували ракети, внаслідок чого була уражена місцева теплоелектростанція.

"Знову Орел. Знову ракети. Знову по ТЕЦ", — йдеться у підписі до відео телеграм-каналу "Exilenova+".

На знятих кадрах чутно, як містом летить швидкісна ціль, після чого лунає потужний вибух та видніється зарево.

Попри відзняті відео, губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що місто атакували не ракети, а безпілотники.

"В результаті роботи сил ППО над Орлом знищено БПЛА противника. Під час падіння окремих їх елементів пошкоджено кілька приватних будинків і господарську будівлю", — написав Кличков, не згадавши про удар по місцевій ТЕЦ.

Водночас, як пише російське видання Astra, місцеві мешканці також стверджують, що місто атакують ракети, а не дрони.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала ракетного удару по військових цілях в Орлі.

Нагадаємо, у ніч на 4 листопада безпілотники вдарили по нафтохімічному заводі у Башкортостані.

Цієї ж ночі дрони атакували електропідстанції у Волгоградській та Курській областях.