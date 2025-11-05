Украина ударила ракетами по ТЭЦ в Орле: российские власти уверяют, что это были дроны (видео)

В ночь на 5 ноября российский город Орел атаковали ракеты, в результате чего была поражена местная теплоэлектростанция.

"Опять Орел. Опять ракеты. Опять по ТЭЦ", — говорится в подписи к видео телеграм-канала "Exilenova+".

На снятых кадрах слышно, как по городу летит скоростная цель, после чего раздается мощный взрыв и виднеется зарево.

Несмотря на отснятые видео, губернатор Орловской области Андрей Кличков заявил, что город атаковали не ракеты, а беспилотники.

"В результате работы сил ПВО над Орлом уничтожены БПЛА противника. При падении отдельных их элементов повреждены несколько частных домов и хозяйственная постройка", — написал Кличков, не упомянув об ударе по местной ТЭЦ.

В то же время, как пишет российское издание Astra, местные жители также утверждают, что город атакуют ракеты, а не дроны.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала ракетный удар по военным целям в Орле.

Напомним, в ночь на 4 ноября беспилотники ударили по нефтехимическому заводу в Башкортостане.

Этой же ночью дроны атаковали электроподстанции в Волгоградской и Курской областях.