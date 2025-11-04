Дроны атаковали электроподстанции в Волгоградской и Курской областях: без света тысячи россиян

В ночь на 4 ноября ударные беспилотники атаковали электроподстанцию "Фроловская", расположенную в Волгоградской области РФ и являющуюся одним из звеньев поставки света в Московскую область.

Основная функция подстанции "Фроловская" — это преобразование и распределение электрической энергии между линиями электропередачи различных классов напряжения, сообщил телеграм-канал "Supernova+", в котором также обнародовали видео с моментом поражения подстанции.

Отмечается, что именно через ПС "Фроловская" проходит линия 500 кВ "Волжская-Восточная", по которой передается мощность от Волжской ГЭС в Липецкую, Рязанскую и Московскую области.

Информацию о поражении подстанции подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"На площадке электрической подстанции "Фроловская" зафиксировано возгорание в результате падения обломков БПЛА. Все необходимые для ликвидации последствий силы и средства направлены на объект", — отметил Бочаров.

Кроме того, этой же ночью дроны ударили по электроподстанции "Рыльская" в Курской области.

Эта подстанция обеспечивает электроснабжение потребителей в трех районах Курской области:

Рыльскому;

Глушковскому;

Кореневскому.

Как сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, без света остались более 16 тысяч абонентов.

"В городе Рыльске в результате удара врага по подстанции произошло аварийное отключение электроснабжения. Под отключение света попало более 16 тыс. потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые питаются от рыльской подстанции", — написал Хинштейн.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удары по электроподстанциям "Фроловская" и "Рыльская" в РФ.

Напомним, в августе БпЛА атаковали железную дорогу в Волгоградской области РФ.

Фокус также писал о том, что из-за атаки дронов на российский порт в Туапсе загорелся нефтяной танкер.