Из-за атаки дронов на российский порт в Туапсе загорелся нефтяной танкер, — росСМИ (фото)
Из-за атаки беспилотников ночью 2 ноября в Туапсе Краснодарского края РФ вспыхнул пожар в порту. Российские власти официально подтвердили возгорание одного из нефтяных танкеров в результате обстрела.
Оперативный штаб Краснодарской области сообщил также о повреждении нефтетопливного терминала. Об этом сообщило российское издание "Известия" со ссылкой на заявление местных властей, а также информировало агентство Reuters.
По данным россиян, экипаж танкера, на котором поднялся пожар, не пострадал, поскольку его успели вовремя эвакуировать.
"Пострадала палубная надстройка. На судне возник пожар. Повреждения получили здания и инфраструктура терминала", — говорится в сообщении.
Между тем OSINT-каналы зафиксировали по меньшей мере 3 очага возгорания в порту в Туапсе. Об этом в частности свидетельствуют фотографии и видеоролики, снятые очевидцами с места событий.
"На кадрах очевидцев зафиксировано по меньшей мере 3 очага возгорания. Два из них — на глубоководном причальном комплексе ООО "РН-Морской терминал Туапсе", еще один — на нефтеналивном причале в районе Южного мола", — считают аналитики.
Аналитики также предполагают, что в Туапсе якобы есть еще один очаг возгорания из-за атаки беспилотников. Вероятно, он зафиксирован на сухогрузно-навалочном пирсе в северо-западной части бухты, однако достоверных данных, подтверждающих этот факт, пока нет.
OSINT-канал "КіберБорошно" также предполагает, что один из ударов, вероятно, пришелся по нефтетопливному пирсу.
Напомним, перед этим в сети сообщали о взрывах и пожаре в Туапсе Краснодарского края РФ.
Также вечером 1 ноября оккупированный Алчевск Луганской области атаковали дроны, из-за чего в регионе возникли перебои со светом.
Ранее командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадьяр" Бровди призвал россиян готовиться к блэкаутам.