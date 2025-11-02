Начались отключения света: Алчевск на оккупированной Луганщине атаковали дроны, пылает подстанция (видео)

Поздно вечером 1 ноября в городе Алчевск оккупированной россиянами Луганской области прогремели взрывы и поднялся пожар. После этого в ряде населенных пунктов Луганщины начались перебои со светом.

Проблемы с электроснабжением, предварительно, вызваны атакой беспилотников на Алчевск, где была поражена подстанция. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

После взрывов в пабликах Алчевска начали жаловаться на массовые отключения света в ряде районов города.

Скриншот | после "прилетов" по подстанции в оккупированном Алчевске начал пропадать свет

По данным очевидцев, на месте атаки дронов поднялся сильный пожар.

"Алчевск. Прилет в подстанцию. Выгорает трансформаторное масло", — пишут в местных пабликах.

В сети также показали кадры из Алчевска. На видео видно, как поднимается пожар на месте поражения.

Также луганские Telegram-каналы пишут об исчезновении света в ряде населенных пунктов области. Наблюдаются перепады напряжения, жителям советуют отключить электрические устройства.

Відео дня

Официальной информации о поражении подстанции в Алчевске на момент публикации не поступало. Оккупационные власти пока также не комментировали ситуацию.

Также в сети пишут о вероятном ударе по подстанции в городе Железногорск Курской области России. Там прогремела серия взрывов, после чего в городе возникли перебои со светом.

Напомним, ночью 1 ноября Россию массированно атаковали дроны: в Московской области случился блэкаут, в Туле возникли перебои с электричеством.

Также 1 ноября ГУР взорвало нефтепродуктопровод "Кольцевой" в Московской области России.