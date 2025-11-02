В российском Туапсе беспилотники поразили порт: пылает нефтяной терминал (фото, видео)

Ночью 2 ноября беспилотники атаковали Краснодарский край РФ, где под ударом оказался город Туапсе. В результате атаки поднялся пожар в местном морском порту.

Из-за атаки беспилотников также зафиксировано повреждение объектов портовой инфраструктуры. Об этом сообщило российское издание "Известия" со ссылкой на официальное заявление местных властей.

Россияне утверждают, что пожар начался в результате якобы падения обломков сбитого беспилотника.

"В результате падения БпЛА в Туапсе зафиксировано повреждение портовой инфраструктуры с последующим возгоранием, сообщили в оперштабе Краснодарского края", — информировало медиа.

По предварительной информации OSINT-каналов, в Туапсе беспилотники атаковали "Причал 1 нефтяного терминала Туапсе" (или же "Глубоководный причал Роснефти").

Как пишет OSINT-канал "КіберБорошно", в Туапсе "был поражен глубоководный причал, введенный в эксплуатацию в 2013 году, с возможностью перевалки до примерно 7 млн тонн в год, принимать суда длиной до 250 м и осадкой до 15 м". Попадание, как утверждают аналитики, пришлось на центральную грузовую эстакаду, которая считается ключевым узлом перевалки нефти.

В сети также показали кадры последствий атаки беспилотников на Туапсе.

Впоследствии OSINT-канал "КіберБорошно" сообщил, что вторая атака в Туапсе, предварительно, пришлась на нефтетопливный пирс.

Официально на момент публикации российские власти не подтверждали атаку на нефтяной терминал в порту Туапсе. По предварительным данным россиян, данных о пострадавших не поступало.

Напомним, также в ночь на 2 ноября в сети сообщили об атаке на Алчевск в оккупированной Луганской области: там, предварительно, из-за удара по подстанции начались отключения света.

Также в ГУР накануне показали, как удалось взорвать нефтепродуктопровод в Московской области, который является одним из важнейших военных объектов на территории России.