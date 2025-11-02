У російському Туапсе безпілотники уразили порт: палає нафтовий термінал (фото, відео)

Уночі 2 листопада безпілотники атакували Краснодарський край РФ, де під ударом опинилося місто Туапсе. Внаслідок атаки здійнялася пожежа у місцевому морському порту.

Через атаку безпілотників також зафіксовано пошкодження об'єктів портової інфраструктури. Про це повідомило російське видання "Известия" з посиланням на офіційну заяву місцевої влади.

Росіяни стверджують, що пожежа почалася внаслідок нібито падіння уламків збитого безпілотника.

"Внаслідок падіння БпЛА у Туапсе зафіксовано пошкодження портової інфраструктури з подальшим займанням, повідомили в оперштабі Краснодарського краю", — інформувало медіа.

За попередньою інформацією OSINT-каналів, у Туапсе безпілотники атакували "Причал 1 нафтового терміналу Туапсе" (або ж "Глибоководний причал Роснафти").

Як пише OSINT-канал "КіберБорошно", у Туапсе" було уражено глибоководний причал, введений в експлуатацію у 2013 році, з можливістю перевалки до приблизно 7 млн тонн на рік, приймати судна довжиною до 250 м та осадкою до 15 м". Влучання, як стверджують аналітики, припало на центральну вантажну естакаду, яка вважається ключовим вузлом перевалки нафти.

У мережі також показали кадри наслідків атаки безпілотників на Туапсе.

Згодом OSINT-канал "КіберБорошно" повідомив, що друга атака у Туапсе, попередньо, припала на нафтопаливний пірс.

Офіційно на момент публікації російська влада не підтверджувала атаку на нафтовий термінал у порту Туапсе. За попередніми даними росіян, даних щодо постраждалих не надходило.

Нагадаємо, також у ніч на 2 листопада у мережі повідомили про атаку на Алчевськ в окупованій Луганській області: там, попередньо, через удар по підстанції почалися відключення світла.

Також у ГУР напередодні показали, як вдалося підірвати нафтопродуктопровід у Московській області, що є одним з надважливих військових об'єктів на території Росії.